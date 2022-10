Fénix Teatro Zamora con la parálisis cerebral

La parálisis cerebral es la causa más frecuente de discapacidad motora en niños. Es importante tener en cuenta que no tiene cura, aunque no es estrictamente una enfermedad, puesto que no requiere de ningún tratamiento farmacológico ni terapéutico.

Lo que sí puede tratarse son los síntomas que provoca, centrándose la Asociación Sanagua Aspace en cuatro ejes principales, fisioterapia, logopedia, apoyos educativos y terapia ocupacional. Si las personas reciben una atención adecuada que les ayude a mejorar los movimientos, estimule su desarrollo intelectual, su comunicación y potencie sus habilidades sociales puede mejorarse notablemente su calidad de vida, alcanzando altos niveles de autonomía en el día a día y una vida plena. Un grupo teatral comprometido con la sociedad La compañía Fénix Teatro Zamora está comprometida con la sociedad y sus necesidades. Por este motivo, llevan el teatro zamorano por toda España mientras colaboran con diversas causas y asociaciones que se lo solicitan. Esta ha sido la forma en la que se ha fraguado el acto en común ente Fénix y Aspace. Esta última se encuentra recaudando fondos para los proyectos que tiene en marcha con personas que sufren parálisis cerebral, por lo que contactaron con el grupo teatral y pusieron en marcha la representación de la obra. Rafa González, actor en la obra, sostiene que gran parte de la viabilidad de este proyecto se debe al autor de la obra, Martín Giner, “la escribió hace años y tuvo la delicadeza de pasarnos el texto, porque habíamos oído hablar de ella pero no la conocíamos íntegramente”. Cuando decidieron hacer la representación benéfica, la sociedad general de autores les pedía el pago correspondiente por los derechos de autor, “sin embargo, Giner renunció a los derechos para que no tuviéramos que abonarlo y ese importe también irá destinado a la Asociación Aspace”. La obra: Terapia Habla de salud mental, a través de una conversación entre un terapeuta y su paciente “Terapia” no está directamente relacionada con la parálisis cerebral, pero si con la ciencia y la medicina. Habla de salud mental, a través de una conversación entre un terapeuta y su paciente, que tiene una vida un tanto distorsionada al ver a su madre y charlar con ella, aunque esta realmente no exista. Actualmente han representado la obra alrededor de una veintena de veces y ha sido seleccionada en numerosas ocasiones por certámenes de teatro, como en el de Zaragoza, durante el mes de marzo, en el que fueron seleccionados cuatro grupos entre participantes de todo el panorama nacional. Próximamente tienen cuatro representaciones más a la vista, siendo la siguiente en el festival de Terradillo, en Salamanca, el quince de octubre. Están muy satisfechos “porque está siendo muy solicitada y es la única herramienta que tenemos para colaborar con los demás”. Una compañía de éxito En lo referente a la compañía, están montando dos obras nuevas y se encuentran a disposición de las asociaciones que lo necesiten para representarlas de forma benéfica. González afirma que “una de las claves está en que la compañía está formada por un equipo muy pequeño y, al mismo tiempo, muy comprometido, lo que permite poder viajar continuamente, como lo hemos hecho recientemente a Zaragoza, Vigo o Cáceres”. Coste simbólico por una buena causa El coste de la obra tendrá un precio simbólico de cinco euros y esperan que las cuatrocientas butacas del Teatro Principal se llenen por esta buena causa, por lo que animan a todos los zamoranos a acudir al encuentro y aportar su granito de arena.