Zamoranos aprobados en la oposición de 399 plazas de auxiliar administrativo convocadas por la Junta de Castilla y León han mostrado su malestar por la paralización del proceso, que se ha quedado en la publicación de los aprobados, sin que se haya movido un solo papel desde mayo.

Uno de los afectados relata el caso: “Son 399 plazas de auxiliar administrativo del año 2017/2018, con un sueldo de mileurista. La convocatoria fue en diciembre de 2021, y examen un año después. A día de hoy solo tenemos una lista de aprobados del mes de mayo. Llamamos a Función Pública, no saben nada. Los sindicatos, tampoco".

"Solo oímos rumores de que el proceso selectivo está parado. Y claro, somos mucha gente que necesita trabajar”, señala el opositor. Además, explica, “hay otros tantos de cientos de personas que, aunque no sacaron plaza, aprobaron y están esperando a trabajar por bolsa. Sin embargo, sí se está llamando a interinos que suspendieron de una bolsa del año 2016. Después de tanta lucha y tanto esfuerzo nos tiene así. No cobramos, no generamos derechos, ni antigüedad”.