El Ayuntamiento de Zamora ha sacado a licitación las obras de ejecución y acondicionamiento de instalaciones en las antiguas escuelas de San Frontis, cuya adecuación interior se encuentra inacabada. Las instalaciones fueron objeto de una rehabilitación interior hace diez años a través de una Escuela Taller, pero las obras quedaron inacabadas a falta de la ejecución de algunas instalaciones de la edificación y otros elementos, por lo que el objeto de esta intervención es la de ejecutar las obras necesarias para finalizar el edificio y lograr así su correcto funcionamiento.

Obra empezada, pero inacabada

El edificio tiene una superficie construida de 384 metros cuadrados y consta de un hall y distribuidor desde el que se accede a 4 aulas, a la zona de los aseos, al cuarto de calderas y a otro pequeño pasillo que a su vez da acceso a la quinta aula y a una sala de almacenaje. La rehabilitación interior presenta un estado inacabado tras la conclusión de la escuela taller, por lo que ha sido necesario retomar el proyecto para su finalización.

¿Qué le queda¿

En lo referente a la estructura general del edificio, cuenta con un buen estado de conservación por lo que no serán objeto de intervención, lo mismo que las carpinterías tanto exteriores como interiores. En cuanto al solado solamente son necesarios pequeños arreglos y la subsanación de algún desperfecto; las paredes requieren un repintado general, y los falsos techos tienen varias placas sueltas que es necesario reponer. Las intervenciones más profundas afectan a las instalaciones interiores como, como la calefacción, que cuenta solamente con la instalación de las tuberías de distribución pero no con la caldera ni radiadores; la instalación eléctrica que es necesario renovar en su totalidad; y la fontanería que aunque está instalada necesita una revisión generala y la instalación de los sanitarios. Hay que tener en cuenta que la instalación eléctrica y otras intervenciones realizadas en la edificación han sido efectuadas por personal no especializado, por lo que será necesario tener especial cuidado cuando se trabaje con estas instalaciones.

El presupuesto de licitación de las obras es de 65.286,35 euros y las empresas interesadas pueden presentar su ofertas hasta el día 3 del próximo mes de octubre. El plazo de ejecución previsto es de tres meses desde el inicio de las obras.