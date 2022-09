“Nuestro objetivo es lograr la autonomía y plena inserción social de los afiliados”

Con juventud y muchas ganas, el pasado abril Anabel Martín Domínguez cogía las riendas de la agencia que la ONCE tiene en Zamora. Respaldada con un excelente grupo de profesionales, su objetivo es dar a conocer los servicios que ofertan a las personas con dificultades visuales para ayudar a su integración en la sociedad.

–Lleva desde abril desde este año como directora de la sede de la ONCE en Zamora, ¿cómo se ha adaptado a su nuevo cargo?

–Tengo que confesar que muy bien. Empecé con mucha ilusión y ganas, pero también con un poco de nervios, tanto por lo que significaba asumir este nuevo puesto como por los cambios profesionales y personales que conllevaba el cargo. Pero la verdad es que tanto Zamora como el resto de compañeros me han acogido muy bien, así que tengo que decir que estoy muy contenta.

–¿Qué funciones desarrolla como directora de esta oficina provincial?

–En primer lugar, básicamente, representar a la ONCE en Zamora. Aquí ofrecemos la asistencia a nuestros afiliados con el objetivo de que se sientan acompañados, cubriendo todas sus necesidades.

–¿Cuál es la labor que se realiza con estas personas a través de la delegación?

–Aquí contamos con dos maestras que dan apoyo a nuestros niños afiliados en los colegios, también con un técnico de rehabilitación para aquellas personas que necesitan adaptarse a su discapacidad, además de una trabajadora social y un administrativo. Por otra parte, tenemos a nuestro especialista en tiflotecnología y también contamos con una animadora sociocultural y un especialista de apoyo al empleo, que completa la oferta.

–Desde la ONCE, por tanto, se cubren diferentes necesidades en la vida diaria de los afiliados, con todos estos profesionales.

–Lo que intentamos es dar una cobertura integral a todos nuestros afiliados para que puedan, primero, lograr esa inclusión que perseguimos en la sociedad y luego que sean totalmente autónomos en su día a día.

–Tras una década sin una sede física en Zamora, desde hace dos años la ciudad ha vuelto a contar con instalaciones de la ONCE, ¿qué supone para los afiliados tener de nuevo una delegación en la misma ciudad?

–Para aquellos que viven en la capital supone un punto de encuentro para ellos, el poder venir durante los meses de invierno para hacer las diferentes actividades o que los especialistas les atiendan directamente en su ciudad. Y para las personas que tenemos en las distintas localidades de la provincia, los que no pueden venir o que tienen más difícil el desplazamiento, cuentan con nuestros técnicos, que son quienes se desplazan hasta sus domicilios. En definitiva, supone el sentirse acompañados y respaldados, porque ellos saben que tienen a una organización que cubre todas sus necesidades.

–¿Es lograr la autonomía de los afiliados uno de los objetivos que se plantea desde la ONCE?

–Por supuesto. Tanto la autonomía de los afiliados como su plena inserción en la sociedad. Nosotros, a través de nuestros especialistas, como nuestra trabajadora social nuestro técnico de rehabilitación o nuestro tiflo son los que principalmente tienen un papel más relevante en poder hacer que esa persona tenga una vida plenamente autónoma. Aparte, para nuestros niños, tenemos a las maestras, que se encargan de que puedan seguir las clases con total normalidad, como el resto de sus compañeros.

–¿Cuáles son las principales trabas que encuentran los afiliados en su día a día?

–Sobre todo, el acceso a la tecnología es algo clave para ellos. Muchas veces nos dicen que su principal preocupación es que no pueden utilizar el teléfono y no pueden comunicarse con otras personas. Se siente un poco aislados en ese sentido. Por eso es tan importante la labor de nuestro instructor tiflotecnológico, que les adapta los teléfonos o incluso los ordenadores, si lo necesitan. Otro problema es la accesibilidad. Muchas veces tenemos a gente que necesita aprender a utilizar un bastón para poder ser más autónomo por la calle o solicitar un perro guía para poder seguir desarrollando su vida con normalidad.

–En este sentido, ¿Zamora es una ciudad más amable con estas personas por su pequeño tamaño?

–Creo que siempre en una ciudad que es más pequeña es más fácil para nuestros afiliados el poder desplazarse y tener más contacto con otros afiliados, ya que nuestra agencia se encuentra, en comparación con las grandes ciudades, mucho más cerca de sus hogares. No tienen que hacer grandes desplazamientos para venir hasta la sede.

–Aunque haya una amplia oferta de actividades y recursos en la agencia de Zamora, ¿están pensando en ampliar el abanico?

–Nosotros siempre intentamos cubrir toda la demanda que nos proponen los afiliados en nuestros planes de animación sociocultural y actualmente estamos pensando en varias propuestas, como natación o teatro. Las estamos estudiando para ver si es posible que puedan salir adelante para poder desarrollarlas con ellos. De hecho, esta parte de ocio siempre intentamos que vaya cambiando para que sean actividades que a ellos les resulten atractivas.

Podemos sentirnos orgullosos de nuestra labor y del reconocimiento de la sociedad

–¿Está entre los cometidos de la oficina dar a conocer a la sociedad el trabajo que desarrolla la ONCE?

–Por supuesto. Nosotros contamos con un sistema de voluntariado en el que puede participar cualquier persona, sea o no afiliada, y a mí me parece algo precioso en sí, porque se ayuda a nuestros socios tanto en el acceso a la información como a la hora de cubrir sus necesidades de ocio y tiempo libre, acompañándolos a hacer sus actividades diarias. Para cualquier necesidad que pudieran tener nuestros afiliados, tenemos la ocasión de poderlo cubrir con una persona voluntaria. Además, tenemos en marcha varias campañas y una interesante a este respecto es la de Baja Visión, ya que mucha gente se cree que las personas ciegas son las únicas que pueden afiliarse a la ONCE. No es verdad, en la asociación estamos persona que tenemos resto visual, que tenemos una discapacidad visual grave. Hay gente que no cree que le podamos ayudar porque todavía vean y no es así, ya que no solo contamos con personas totalmente ciegas, sino también con gente que está perdiendo visión.

–Con la labor de la ONCE, ¿la sociedad tiene otro concepto de las personas ciegas?

–Creo que nos podemos sentir muy orgullosos de la labor que estamos haciendo, porque en la calle se nos reconoce y tenemos el respaldo de la sociedad. Hemos conseguido dar una imagen de que las personas ciegas pueden desarrollar su trabajo como cualquier otro.