Anabel Martín Domínguez ha sido presentada este miércoles como nueva directora de la Agencia de la ONCE en Zamora. El delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, ha presidido el acto oficial, acompañado por la presidenta del Consejo Territorial, Rosa María Rubio, y del equipo de gestión de la ONCE en Castilla y León.