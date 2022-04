Es un trabajador de la ONCE tan querido como peculiar: en San Valentín se disfraza de amor, en época de mercado medieval lo hace de legionario... y esta Semana Santa decidió rendir homenaje a la Pasión de su ciudad con una túnica con todos los símbolos de las cofradías de Zamora.

Lo que para algunos ha supuesto una manera de mostrar su admiración por este tiempo litúrgico -verdadera intención del vendedor- para otros ha supuesto un acto que roza la ilegalidad. Y este aspecto ha sido precisamente el que "ha llevado a una persona a presentarse en las oficinas de la ONCE para poner una queja por la túnica que llevo puesta", explica el propio afectado a través de sus redes sociales. Desde ese momento, "ya no puedo llevarla y como vendedor de la organización lo acepto, pero no lo comparto ya que lo hago con todo el respeto del mundo", clama el joven, muy conocido en Zamora.

El trabajador reflexiona sobre "qué diferencia hay con cualquier comercio que decora su local con enseres, túnicas o carteles de cofradías" ya que "yo llevo mi negocio encima y trabajo en la calle".

Reacciones: casi todas, de apoyo

Las reacciones a través de las redes sociales han sido inmediatas una vez que el trabajador ha expuesto el problema. La mayoría, de apoyo total.

Aquí puedes ver algunos de los comentarios de los zamoranos a esta situación.