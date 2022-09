La Ventana Market celebrará una nueva edición en Zamora en su emplazamiento preferido: los jardines del Castillo. Tras varias celebraciones obligadas en el interior del recinto ferial Ifeza como consecuencia de lluvia, las organizadoras del singular mercado de tendencias vuelven apostar por el entorno de la Catedral.

Fechas y horario

Allí se darán cita numerosos puestos de restauración, arte, música, diseño y se llevarán a cabo los distintos talleres y conciertos de esta nueva entrega —la sexta— que se celebrará durante el primer fin de semana de octubre, el sábado 1 y el domingo 2 de octubre, en horario de 12.00 a 21.00 horas con entrada gratuita.

Primeras confirmaciones

Entre los primeros establecimientos de restauración que han confirmado su asistencia a La Ventana figuran cafeterías y bares locales como Venga Va Café para saborear el mejor café, Ávalon para disfrutar de las mejores cervezas, Casino Café Zamora para probar los mejores cócteles y batidos o Bendita Locura Vermut, creadores del primer vermú zamorano. El Café Universal, la firma de queso artesano Hircus, o el aceite DourOliva también estarán presentes como embajadores zamoranos en un evento en el que también estarán otras marcas como Las Cremositas, especializada en croquetas.

Iomiss Bisutería o Pizpireta Complementos ejercerán de anfitrionas del mercado con sus joyitas acompañadas de otras artesanas como Liten Jewels. En el aparatado de ropa y complementos encontraremos a Waves LTD, Cristina Alba, La Chula Team, We Are Kids Clothes, Fio De MartiêK, imono Hana Vintage o Love Nuria Jiménez.

Asimismo también habrá puestos de arte (Lienzos AmARTE, María Garabato, Porque Sueño, Elena Zaragozá), cosmética (Natural by me Cosmetics, Floconut), plantitas (Brotes Verdes Miranda) y artículos como altavoces sostenibles (Ecophonic), entre otros muchos expositores que darán forma a una nueva edición sin restricciones de La Ventana Market en Zamora.