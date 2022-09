La inflación echa más leña al fuego

Los ventiladores y aires acondicionados sembraron el terror en las facturas de los ciudadanos de Zamora durante el verano. Ahora, con las primeras caídas de las temperaturas, algunos vecinos previsores empiezan a preocuparse por cómo llegarán a final de mes si ponen la calefacción en sus hogares.

Por este motivo, las empresas de instalación de estufas de combustible y chimeneas, así como los comercios que las venden, ya están experimentando un notable aumento en la demanda respecto a otros años, pese a que la temporada estival todavía continúa dando sus últimos coletazos con un fin de semana en el que se superarán los treinta grados de máxima.

Instalaciones, precios y demanda

El precio medio de la instalación ronda entre los tres mil y cuatro mil euros, según algunos establecimientos de Zamora. Por lo que argumentan que el ahorro no será visible durante este año, si no a largo plazo, que se trata de una inversión, ya que los consumidores afirman que la situación no parece que vaya a mejorar en los próximos años a nivel económico.

Entre los modelos más demandados están las chimeneas de leña tradicionales, además del cambio de las calderas de gasoil por las de pellet, ante la subida de los precios.

El pellet sube de precio

Sin embargo, este cambio en la forma de consumo y demanda de los clientes no ha pasado desapercibida entre los empresarios y vendedores de pellet, que ya han aumentado sus precios. En algunos establecimientos el kilo se está vendiendo por unos dos euros, mientras que en otros como Leroy Merlín puede encontrarse más económico si se adquiere en grandes cantidades, como la oferta de 525 kilogramos por cuatrocientos euros, 0,76 céntimos el kilo. Por este motivo, las ventas se están inclinando hacia los productos que puedan funcionar a través de la combustión de leña que, al menos hasta el momento, mantiene un coste más económico que el pallet.

Miedo a los problemas de suministro

Según los expertos, esta elevación en la demanda no se debe únicamente al aumento de los precios, si no al miedo que la guerra de Ucrania está provocando, generando que haya temor por del desabastecimiento y los problemas de suministro ante los cortes de gas ruso, los problemas políticos con Argelia y las normativas de ahorro energético, así como con el envío de energía a países europeos.

Asociaciones de fabricantes

Las asociaciones de fabricantes de estufas y chimeneas han manifestado que “no planean subir los precios porque la demanda es muy alta, creciendo un treinta por ciento en lo que va de año”. No obstante, si alertan de “hay escasez de materias primas, por lo que estas si se espera que suban”. Recomiendan que las instalaciones se realicen cuanto antes porque a medida que las temperaturas bajes, se incrementará la demanda y habrá saturación entre los profesionales de la instalación y los bienes disponibles en el mercado.

En el establecimiento de Leroy Merlín de Zamora también han notado el aumento en las ventas, pese a que aún no han terminado la campaña y colocado los stands con los elementos de invierno. Roberto Hernández afirma que “se está dando un fenómeno curioso, puesto que han aumentado las ventas de chimeneas y estufas, pero también de aires acondicionados”. El motivo es que con la cercanía del otoño, se encuentran más ofertas de este último elemento, además de disponer de más oferta, que ha estado colapsada durante los meses de verano desde la primera ola de calor. Así como aprovechar en muchos casos para instalar ambas cosas y tener todo preparado en una obra.

Lo que preocupa a los zamoranos

A los zamoranos les preocupa el invierno, la economía y situación en los meses venideros. Conocen de cerca lo que ha sido no poder poner el ventilador o el aire en sus hogares por miedo a la factura de la luz y temen verse en la misma situación a temperaturas bajo cero. Por ello, cada vez son más los que recurren al método tradicional, recurren a la tala en sus tierras y se abastecen por si mismos.