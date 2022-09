El barrio de Olivares recupera sus fiestas conciertos musicales de flamenco y el festival Morera reggae vibes, que como es habitual llenarán de animación este barrio ribereño del Duero los días 8, 9 y 10 de septiembre próximos.

La noche flamenca tendrá lugar el jueves 8 de septiembre, a las 21.00 horas en el parque de Olivares, con la actuación del joven cantaor sevillano, Manuel de la Tomasa, que en los últimos años ha recorrido multitud de escenarios por las peñas y festivales de España, y la zamorana Eva Valle. Ambos estarán acompañados a la guitarra por Antonio Carrión, explican fuentes de la asociación.

El viernes y el sábado, se celebrará el Festival Morera Reggae Vibes que en esta su séptima edición contará con numerosas actuaciones de grupos de música reggae: I tal storm sound systmen, Aciz & The Rootskank; Matah; Biloba; Entretiempo; Cool up records; Payoh soul rebel & The Rootskank; Lasai& Jonas Selektah; Kiddus I & Jonas Selektah.

Además, como en ediciones anteriores, la organización ha previsto talleres para todos los públicos de danzas africanas, dancehall, taller de circo, pintura tribal y cerámica durante la tarde del sábado.

Todos los conciertos tienen entrada gratuita.

El domingo, finalizará la fiesta con un paseo en bicicleta por la ribera del Duero en la ciudad y una paella a mediodía.

En la organización de las actividades y conciertos colaboran la Asociación de Vecinos de Olivares, el Foro Flamenco, la asociación cultural “Liberarte con arte” y el apoyo del Ayuntamiento de Zamora.