“A veces, el proceso creativo surge de la casualidad y es la obra la que manda”

Calabazas, sillas, zapatos, tinajas o libros se “visten” de arte gracias a la técnica del collage con la que se inspira el zamorano Jesús Aguado, quien expone por primera vez sus obras en la sala de La Alhóndiga hasta el próximo 30 de agosto. Recién salido del refugio de su estudio, presenta una selección de piezas que pretenden sorprender al espectador.

–”Objetos y collages” es una exposición diferente a las que se está acostumbrado a ver en la sala de La Alhóndiga. ¿Con qué ánimo debe venir el visitante?

–Sobre todo, tiene que venir con ganas de dejarse sorprender y descubrir qué se entiende por collage. En esta exposición se va a encontrar un montón de técnicas que muchos ya conocerán por haberla practicado cuando eran solo unos niños. Pero otros tantos se van a asombrar de cómo se pueden transformar objetos cotidianos, por ejemplo, una simple silla, cuando se decora con cientos de pequeñas pegatinas de diferentes logos. Por otro lado, hay una parte del público que se puede acercar a buscar ideas. De hecho, yo también me he servido muchas veces de mis visitas a exposiciones para inspirarme en otros artistas. He recibido mucho de ellos y creo que ahora es el momento de devolver todo lo recogido.

–¿De qué manera?

–Durante mucho tiempo he estado cómodamente encerrado en mi estudio, creando, pero me di cuenta de que llega un momento en el que, si no compartes lo que haces, no tiene sentido. Crear es lo que más me gusta hacer, es cierto, pero también tiene que resultar de alguna manera útil para alguien. De ese pensamiento nace esta exposición, para quien se quiera acercar a descubrir lo que hago. Además, está la posibilidad de descargarse el catálogo en digital, en alta calidad, para poder ver todas las piezas de la muestra en detalle.

–El collage es la técnica predominante en esta exposición, ¿cómo entra en este mundo?

–Pues lo recuerdo casi desde siempre, haciendo cosas con esta técnica cuando era niño. Por ejemplo, estudié aquí en Zamora, en el CEI, y para los trabajos de religión maquetaba las páginas con recortes para luego escribir en los espacios a máquina. Más tarde he experimentado otras técnicas, pero esta siempre me ha llamado la atención. Después de asistir a un curso presencial con Sean Mackaoui, me metí más y más en este mundo.

Mi personalidad de entusiasta hace que sea muy bueno arrancando nuevos proyectos

–¿La creatividad que permite esta técnica es quizá lo que más le atrae como artista?

–No sabría decirlo a ciencia cierta, pero lo cierto es que gracias a esta técnica he recuperado muchísimo material que me llamaba la atención. No sé si definirme como un coleccionista o un acumulador, pero en un momento me paré a pensar en todas esas cosas que había recogido por alguna razón y, de repente, vi la luz para poder hacer algo con todas ellas.

–También en esta exposición se pueden ver muchos ejemplos de chiasmage, ¿en qué consiste esta técnica?

–Se trata de recortar trozos de texto seleccionados para componer con ellos una configuración cruzada, consiguiendo un efecto muy especial, dependiendo del tipo de texto que se elija. De momento, esta es mi técnica favorita. Y digo lo de “de momento” porque acabo de descubrir, gracias a un máster que estoy estudiando, que mi personalidad es la del entusiasta, es decir, me encanta todo y soy muy bueno arrancando cualquier proyecto nuevo, pero también me ocurre que, con el tiempo, me termino cansando y lo dejo. Y es cierto que me ha pasado otras veces con anteriores proyectos, me aburro con el tiempo y tengo que buscar algo nuevo. Pero ahora estoy con esto, aunque no descarto que en un futuro descubra otra cosa, me ilusione de la misma manera y vaya a por ella.

–Llama la atención en la muestra que se recogen tanto piezas llenas de color como objetos en blanco y negro.

–Es algo totalmente aleatorio. Y es que el proceso a veces surge totalmente de la casualidad, haciendo que tenga la impresión de que es la obra la que manda. La idea está ahí, latente, pero aparece como de repente.

Desde que me embarqué en este mundo, mi ilusión era poder exponer en Zamora

–Hace ya unos años que decidió dar un giro a su vida, abandonar su trabajo como enfermero en la UCI y dedicarse por completo al arte. ¿Se arrepiente alguna vez de esa decisión?

–La verdad es que estoy en excedencia, por lo que podría regresar a mi antiguo puesto en cualquier momento. Me gusta muchísimo mi profesión, pero tengo también otras aficiones, entre ellas el arte, así que, si puedo, me quedaré en este mundo que estoy descubriendo ahora mismo, porque una cosa es estar creando en el estudio, pero otra es salir, montar una exposición y dar a conocer tu obra.

–¿Ha sido complicado poner en marcha esta primera muestra?

–Sobre todo porque era muy difícil hacer una selección entre tantos objetos, pero ha habido gente profesional que me han ayudado muchísimo y ha sido todo un acierto contar con ella.

–Lo que sí tenía claro es que su primera vez sería en Zamora.

–Desde que decidí embarcarme en este mundo. Aunque yo me crié en Fuentespreadas, mi ilusión era exponer en la ciudad y está claro que lo que mantienes en la mente llega en algún momento.

–¿Con qué sabor de boca querría que se fueran los visitantes de su exposición?

–Con que vean mi obra y les guste, me vale. Y si además a alguien le inspira, sería ya perfecto, porque a mí también me ha pasado algo parecido en propuestas de otros artistas. La idea principal es que guste, inspire o que se olviden por un momento de las preocupaciones del día.

–Hasta la fecha, ¿qué le ha aportado esta nueva etapa creativa en su vida?

–Ha sido sobre todo como una terapia, haciéndome desconectar y olvidarme de todo.