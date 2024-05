Zamora Enamora inicia la "final final" en Albacete

El Zamora CF afronta a partir de esta tarde la "final final" como la calificó Kevin Buckingham en la previa del primer partido que se jugará esta tarde (19.00 horas-TV Zamora) en el Pabellón del Parque de Albacete. Los zamoranos llegan al momento definitivo de una temporada histórica tras eliminar con gran autoridad al Ciudad de Huelva, con claras victorias en los dos encuentros, mientras el Bueno Arenas tuvo que sufrir y remontar en su cancha frente al CB Prat.

Ahora las espadas están en alto porque, si bien los de Saulo Hernández ganaron claramente también al conjunto albaceteño que dirige David Varela en los dos partidos de Liga, los importantes refuerzos incorporados en la final de la temporada por el club manchego harán que todo cambie en estos dos nuevos enfrentamientos.

Se trata de un equipo que destaca por la veteranía y experiencia en las dos divisiones LEB que le aporta hombres como Diego de Blas, Chaikh Fall o Alo Marín, y ha acertado con las incorporaciones del serbio Vuk Stevanic y de un pívot que conoce además a la perfección esta categoría de plata como es el haitiano Junior Saintel, que ha pasado por Prat, Barça o Cantabria.

Albacete es un conjunto descendido la temporada pasada de LEB Oro que mantiene parte del ADN y que buscará rematar la temporada consiguiendo el ascenso ante Zamora Enamora. Bueno Arenas Albacete Basket, finalizó tercero en la Liga Regular con un balance de 18 victorias y tan sólo 8 derrotas y, desde el inicio, ha sido un proyecto conformado con toda la intención de regresar a la categoría dorada, siendo un baluarte de una ciudad con mucha tradición de basket que ha ocupado las cerca de 1.100 entradas disponibles en apenas tres días. Algo parecido ha ocurrido en Zamora pues son ya unas 1.500 las localidades vendidas en los dos primeros días para el partido de vuelta dentro de una semana.

Albacete posee una plantilla relativamente corta e impone un ritmo pausado aprovechando el talento y la experiencia de sus baluartes ofensivos. El conjunto manchego está dirigido por un entrenador que ya sabe lo que es subir, David Varela y partía como favorito en verano para quedar primero. Sólo la gran temporada de Morón y de Zamora, los ha relegado a una tercera plaza en Liga Regular. En el play off han eliminado muy fácilmente a Santfelieunc y posteriormente han acabado con uno de los mejores equipos de la categoría, Prat. Saulo Hernández considera que "ahora somos un poquito mejores que contra Cartagena", haciendo referencia a la experiencia adquirida en "finales" y eliminatorias con el apoyo de la afición. El objetivo de los zamoranos pasará por imponer su ritmo de juego y mostrar contundencia en defensa.

El entrenador del Bueno Arenas Albacete explicó sobre el partido en el que los manchegos lograron eliminar al Prat que "hicimos un buen partido, muy correcto en normas, conseguimos irnos 16 puntos arriba pero enfrente había un rival muy bueno con muchas armas y en el tercer cuarto, entraron en gracia y el partido se puso muy igualado. Al final, hay veces que se te ponen las cosas de cara y pudimos ganar de diez pese a que estuvo muy complicado". Varela asegura que "yo no sé trabajar desde la falta de tensión. Eso no se negocia, tenemos que ir a muerte y no hay relajación".

El técnico albaceteño no olvida que el CB Zamora ganó con autoridad los dos partidos de Liga: "Me acuerdo que, hablando con Saulo, el entrenador del CB Zamora, que es un tío cabal y normal desde la virtud, me preguntó cómo veía a su equipo para la primera eliminatoria del play off, y le confesé que no tendrían ningún problema, que iban a ganar. "Y si en la final tenéis un mal día, no hay problema porque vais a arrasar en el play off. Sois un portaaviones y ahora me veo que somos nosotros los rivales después de haberles dicho eso. Cómo cambian las cosas en la vida. Sigo pensando que son un portaaviones pero el haber perdido la final les ha hecho una pequeña fisura y nuestro trabajo es hacer que esa vía de agua se haga lo más grande posible, sabiendo que son un señor equipo". Y añadió que "vamos a ir con un martillo neumático a abrir esa fisura. Es un equipo muy difícil, tiene muy claro todo: jugadores enormes por dentro, tiradores por fuera, manejadores, tiene todos los recursos que puede necesitar un equipo".

