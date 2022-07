Comisiones obreras convocó esta mañana una rueda de prensa con el objetivo de denunciar el bloqueo de un convenio colectivo que afecta a numerosos trabajadores del sector de transportes por parte de la patronal. Dicho convenio afecta a 450 trabajadores de la provincia de Zamora y lleva caducado desde el año 2019. Eugenio González Alonso, secretario provincial, y Luis Castro, secretario general, entiende que es un bloqueo provocado por el inmobilismo y la insensibilidad de la patronal, ajena a los problemas que tienen sus trabajadores.

Las 450 familias afectadas están viendo afectada su economía por la subida del IPC, teniendo su salario congelado desde 2019. El salario base de un conductor, que no contempla ninguna enfermedad profesional, es de 1003 euros, que sería superado por el salario mínimo interprofesional si subiera este año.

La confederación sindical ha organizado diversas reuniones que "han tenido un escaso resultado por las propuestas muy poco serias que ha hecho la patronal". La propuesta sindical pide un desbloqueo de la negociación, con una subida salarial que minimice el impacto de la inflación y la inclusión de clausulas salariales que garantice en el futuro el poder adquisitivo de los trabajadores. En datos, CCOO ha pedido una subida del 12%.

Por su parte, la patronal ha establecido dos líneas rojas en el plan que han propuesto para los próximos cinco años, una congelación de la subida salarial del 0% durante los tres primeros años, un 2,5% durante el cuarto y otro 2,5% en el quinto año. Además, piden que se congele el plus de antigüedad, que en opinión de CCOO "es el único que dignifica un poco la profesión en este convenio". Los trabajadores ya han hecho frente a subidas del 0% durante varios años, y no se niegan a continuar haciéndolo si con ello se contribuye a la viabilidad del sector, pero sin continuar perdiendo poder adquisitivo.

Durante la última reunión la patronal accedió a una subida del 8% durante los próximos cinco años. Sin embargo, si se atiende a fuentes oficiales como el Banco de España sobre los datos relativos al IPC son muy superiores, suponiendo una pérdida del 12% de poder adquisitivo si se firmara dicho acuerdo.

Habrá que combinar presión y negociación, salario y conflicto

CCOO no entiende la falta de empatía con los trabajadores por que "hay otros convenios como el de Burgos donde ya han firmado para el año 2021 una subida del 3,75% fija y se están negociando subidas del 5% con clausulas de revisión salarial". De esta forma, ve perfectamente factible firmar un acuerdo salarial marco que pueda garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector, el crecimiento empresarial y el mantenimiento del empleo en el sector. Están en la línea de llegar a acuerdos pacíficos. Sin embargo, no descartan un incremento de la conflictividad marcando una estrategia de movilización, "habrá que combinar presión y negociación, salario y conflicto", si la parte empresarial continúa con su postura,