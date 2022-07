Disfrutar de una buena película fresquitos y acomodados en el cine es uno de los mejores planes para hacer no solo durante todo el año, sino también durante la ola de calor que está asfixiando a Zamora. Por eso, te invitamos a echar un vistazo a la cartelera de Multicines Zamora. Recuerda que no todas las películas se emiten todos los días en todos los horarios, por lo que te recomendamos que consultes la información detallada para cada película en Multicines Zamora.

El Dios del Trueno emprende un viaje totalmente distinto de todo lo que ha vivido: la búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico al que llaman Gorr, el Carnicero de Dioses, cuyo objetivo es la extinción de los dioses. Para combatir esta amenaza, Thor consigue la ayuda del Rey Valkiria, Korg y su exnovia Jane Foster, la cual, para sorpresa de Thor, logra inexplicablemente blandir su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor. Juntos se embarcan en una angustiosa aventura cósmica para revelar el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Esta película de Marvel Studios está dirigida por Taika Waititi y producida por Kevin Feige y Brad Winderbaum. Del reparto destacan Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale y Taika Waititi.

Mucho antes de convertirse en un genio del mal, Gru no era más que un chaval de 12 años en plenos años 70 tratando de conquistar el mundo desde el sótano de su casa. Y no le iba demasiado bien. Pero cuando Gru se cruza en su camino con Kevin, Stuart, Bob, y Otto, un nuevo Minion desesperado por sentirse aceptado, esta inesperada familia unirá fuerzas para construir su primera guarida, diseñar sus primeras armas y llevar a cabo sus primeras misiones.

Jurassic World

Este verano llega a los cines el épico final de la era Jurassic al juntarse por primera vez dos generaciones. Chris Pratt y Bryce Dallas Howard se unen a la oscarizada Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill en JURASSIC WORLD: DOMINION, una nueva, atrevida y asombrosa aventura que recorrerá todo el planeta.

Dirigida por Colin Trevorrow, el guionista de la saga de Jurassic World, esta nueva entrega transcurre cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar. Ahora, los dinosaurios conviven -y cazan- con los seres humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio cambiará el futuro y decidirá, de una vez por todas, si los seres humanos seguirán en la cúspide de los depredadores en un planeta que comparten con los animales más temibles de la creación.

De la mano de Baz Luhrmann, el visionario realizador nominado al Oscar, llega Elvis, el drama de Warner Bros. Pictures protagonizado por Austin Butler y por el ganador del Oscar Tom Hanks. La película explora la vida y la música de Elvis Presley (Butler) a través del prisma de su complicada relación con el coronel Tom Parker (Hanks), su enigmático manager. La historia profundiza en la compleja dinámica que existía entre Presley y Parker que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto de la revolución cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos. Y en el centro de ese periplo está Priscilla Presley (Olivia DeJonge), una de las personas más importantes e influyentes en la vida de Elvis.

El director Scott Derrickson vuelve a sus raíces con Black Phone, un nuevo thriller de terror para el que se asocia una vez más con Blumhouse, la productora más destacada del género. Finney Shaw, un muchacho de 13 años tímido e inteligente, es secuestrado por un sádico asesino que lo encierra en un sótano insonorizado donde gritar no sirve de nada. Cuando un teléfono desconectado de la pared comienza a sonar, Finney descubre que puede oír las voces de las anteriores víctimas de su captor. Y todas ellas parecen decididas a asegurarse de que su tragedia no se repita con él. Protagonizada por el nominado cuatro veces a los Oscar Ethan Hawke en el papel más aterrador de su carrera y con Mason Thames en su primera aparición en la gran pantalla, está producida, dirigida y coescrita por Scott Derrickson, director y guionista de Sinister, El exorcismo de Emily Rose y la película de Marvel Dr. Strange (Doctor Extraño).

Lightyear

Lightyear es la historia definitiva del origen de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete. La película cuenta lo que le ocurre al legendario Guardián Espacial después de que quedara atrapado en un planeta hostil a 4,2 millones de años luz de la Tierra junto a su comandante y su tripulación. Buzz intenta encontrar la manera de volver a casa a través del espacio y el tiempo y para lograrlo contará con un grupo de ambiciosos reclutas y con Sox, su encantador gato robot. Pero la llegada de Zurg, una presencia imponente con un ejército de robots despiadados y una agenda misteriosa, complica aún más las cosas y pone en peligro la misión.

Marina, una monja muy atípica, llega en el verano de 1994 a El Parral, un colegio amenazado de cierre. A pesar de que los internos, chicos sin familia, la reciben con mil trastadas, Marina tiene una idea que cambia todo: formar un equipo de fútbol. Con la ayuda de dos monjas, Angelines, inocente y frágil, y Tatiana, bruta y bondadosa, crea algo parecido a una familia de verdad. Años más tarde, Valdo, uno de los chicos, debutará en el primer equipo del Real Madrid.

Clara, madre de dos jóvenes adolescentes, una mujer abierta a nuevas experiencias decide crear un perfil en la app de citas de moda. En los malabarismos de Clara y sus hombres vemos a una nueva mujer que se permite cuestionar el amor romántico y sus mitos. Pero, ¿qué pasa por la mente de un veinteañero cuando encuentra el perfil de su propia madre en una aplicación de citas? Sí, su madre aún es joven. Sí, está divorciada de su padre y tiene derecho a rehacer su vida, pero allí sólo hay hombres que la van a utilizar para luego dejarla tirada.

Se acercan las Navidades y la familia de Padre no hay más que uno se enfrenta a nuevas y divertidas peripecias. Los niños rompen accidentalmente una figurilla del Belen de la colección de su padre y deben conseguir por todos los medios una igual, el problema es que es una pieza única de anticuario. Sara, la hija mayor rompe con su novio, Ocho, que intentará recuperar sus favores con la ayuda de su suegro, Javier. Precisamente el suegro de Javier, el padre de Marisa, será acogido en la casa familiar para pasar las fiestas tras su reciente separación, lo cual no dejará indiferente a la madre de Javier, Milagros. Rocío, la folclórica de la familia, que hacía de Virgen desde hace varias Navidades es relegada este año a hacer de pastorcilla, algo que su padre, Javier, no está dispuesto a asumir.

Precio de las entradas

Laborables y festivos: 6 euros

Día del espectador (miércoles): 4 euros y el jueves 4,50 euros (excepto 3D, festivos, eventos especiales)

Carné Joven, mayores de 65 años y familia numerosa excepto películas 3D y eventos especiales. Lunes y martes: 5 euros

