“La Culebra no se calla” descarta crear un partido en Zamora

“Somos una asociación sin colores políticos y sin ánimo de crear ningún partido. Somos una plataforma integrada por vecinos de las zonas afectadas por el incendio, cada uno con su ideología, no una formación política ni nada que se le parezca”. Con estas palabras la portavoz de la Plataforma “la Culebra no se calla”, surgida a raíz del pavoroso incendio que arrasó 25.000 hectáreas el pasado mes de junio, Ana Ferreras Lorenzo, se desmarcaba del intento de crear una formación política con un nombre similar, “Zamora no se calla”.

Lo que ha sucedido es que el incendio de la Sierra de la Culebra no sólo ha encendido el monte, sino también los ánimos de la sociedad zamorana. Y además de la plataforma que va a defender las reivindicaciones de los afectados ha surgido un movimiento por parte de ciudadanos particulares que están intentando poner en marcha un partido político de ámbito provincial e ideología transversal que represente los intereses de Zamora, siguiendo el modelo de Soria Ya o de Por Ávila, organizaciones que han logrado un gran peso político y están en buena disposición para luchar por los intereses de sus respectivas provincias. Y entre los nombres que se barajan para este nuevo partido está el de “Zamora no se calla”, emulando al que ha popularizado la Plataforma de La Culebra prácticamente desde el minuto 1 del incendio y en especial desde la gran manifestación organizada en Zamora. Esto no quiere decir que la plataforma “La Culebra no se calla” haya participado en la creación de ningún partido. De hecho los estatutos de la asociación prohíben de forma expresa esta posibilidad, en un intento de evitar que la política partidista pueda interferir de alguna manera en lo que se debe ser un movimiento para reivindicar y luchar por la recuperación de la Sierra de la Culebra tras el incendio. Otra cosa es que los promotores del partido continúen intentando sacar adelante la idea, ya que consideran que “Zamora no se calla” puede significar ese “grito de auxilio colectivo”, dar salida al “enfado” acumulado no sólo por el incendio, sino por otros muchos agravios que sufre Zamora. Se están moviendo a través de mensajería privada, intentado formar un grupo de “gente preparada” que pueda crear el partido. De momento aún no ha cuajado la iniciativa, aunque se está trabajando en ella para conseguirla.