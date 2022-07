Conocimiento sin fronteras

Alumnos de 3º de la ESO del IES La Vaguada de Zamora recibieron poco antes de las vacaciones escolares a compañeros del instituto eslovaco ZS Okruzna, dentro del programa Erasmus + en el que participan junto con otros estudiantes de centros de Italia o Alemania. “Water can make a different” (“El agua puede marcar la diferencia”) es el lema de esta iniciativa, en la que los grupos ponen sobre la mesa diferentes temas relacionados con el agua que afectan directamente a su país. Así, por ejemplo, en el caso de Italia son las inundaciones, al ser un instituto del norte del país, cercano a Bolonia y Módena, mientras que los alemanes, por su parte, se centran en la contaminación.

“En España se ha elegido el tema del aprovechamiento desde la escasez, dentro de este proyecto basado en buenas prácticas con respecto al agua”, explica el profesor José Manuel García Lorenzo, quien recuerda todos los obstáculos que ha tenido que sortear el programa a causa de la pandemia. “La semana después de que nos confinaran era cuando iba a venir a Zamora el grupo de compañeros alemanes, así que el proyecto se tuvo que parar y adaptar a las nuevas circunstancias”.

De manera virtual

Esa adaptación pasó por seguir en contacto de manera virtual, hasta que poco antes de finalizar el pasado curso se levantaron las restricciones y los zamoranos aprovecharon esos últimos días lectivos para, en colaboración con el Ayuntamiento de Zamora, realizar algunas actividades por la ciudad, como una excursión para observar aves, la visita a las aceñas de Olivares o una ruta en piragua por el Duero.

Durante este curso el proyecto ha ido creciendo y los participantes han seguido subieron actividades a una plataforma europea común, para que todos aprendan sobre la importancia del agua a través de juegos o cuestionarios. Incluso este soporte sirvió para un intercambio online, con presentaciones sobre las ciudades de los grupos participantes y la relación que se mantiene con el agua.

Pero nada de eso puede competir con los encuentros directos entre alumnos y este se pudo hacer realidad en el último trimestre de este curso, con la visita de los compañeros eslovacos, para quienes los zamoranos tenían una apretadísima agenda de actividades de todo tipo, especialmente las de ocio relacionadas con el agua, lo que les llevó a recorrer diferentes puntos de la provincia. “Todas las actividades tienen que ver con la realidad que vivimos con el agua”, resume el profesor de bilingüe, que destaca sobre todo la visita que realizaron a la comarca de Sanabria, donde estuvieron en la Casa del Parque de Galende, “donde se les explicó el origen glaciar del lago y el retroceso y desaparición de los glaciares como importantes reservas de agua dulce, además de centrarnos en las características de la flora y fauna de la zona”, detalla García Lorenzo.

La historia de Sanabria

Los alumnos conocieron también los trágicos sucesos en Ribadelago con la rotura de la presa de Vega de Tera y les dio tiempo a disfrutar del tiempo libre con un recorrido en piragua y la visita a Villalucerna y su parque de tirolinas.

Las aceñas de Olivares, en la capital, también fue otro de los destinos de esa intensa semana, donde les explicaron su mecanismo en inglés, detallándoles que estas instalaciones fueron el motor económico de la ciudad durante siglos, además de explicarles todos los usos que tenían. Cruzaron también la frontera, visitando Miranda do Douro, donde cogieron el barco que les llevó a un interesante recorrido por los Arribes del Duero, centrándose en el medio acuático como un entorno ideal para actividades de ocio.

Aprovechando todo el material audiovisual que se podido recoger durante esta semana de convivencia, los alumnos de primero de Imagen y Sonido han elaborado un documental sobre lo vivido durante este intercambio en Zamora. “Utilizaremos ese material y otro elaborado por los alumnos para dar a conocer el proyecto Erasmus a algunos centros de Primaria como el colegio Sancho II y también para nuestros cursos inferiores”, explica el profesor.

Con experiencia previa

No es la primera vez que el IES La Vaguada desarrolla un proyecto Erasmus en colaboración con centros de otros países, pero sí es su primera experiencia con alumnos de Eslovaquia —después de que Holanda, el país inicial, se cayera del programa— y la experiencia no ha podido ser más positiva. A pesar de que los visitantes eran de edades diferentes a los alumnos zamoranos —puesto que el requisito que se les exigió para viajar fue que estuvieran vacunados y los criterios son diferentes que en España—, congeniaron a la perfección no solo con los compañeros del proyecto y con las familias, sino también con otros alumnos de bilingüe que no estaban inscritos en esta actividad. “Ellos se han ido encantados por el trato recibido y los padres zamoranos han destacado su alto nivel de inglés y su exquisita educación. De hecho, ya están en contacto con los progenitores de Eslovaquia de cara a la visita que harán sus hijos tras el verano”, valora García Lorenzo.

Será a principios de septiembre, antes de que se inicie el curso 2022-2023, cuando los zamoranos les devolverán la visita, para conocer esa parte de Eslovaquia y los proyectos educativos en los que están trabajando. Una nueva experiencia internacional que vivirán quince alumnos y dos profesores para continuar con el proyecto Erasmus + más vivo que nunca.