Un zamorano denuncia al colegio por publicar fotografías de su hijo en la web escolar

El padre de un alumno del Colegio Nuestra Señora de la Paz de Villaralbo ha decidido denunciar al centro ante la Agencia Estatal de Protección de Datos tras comprobar que la imagen de su hijo sigue apareciendo en las fotografías de la web del colegio sobre actividades que se realizan en el centro, a pesar de que no cuentan con el permiso paterno para ello.

El padre relata que se ha decidido a dar ese paso después de que el conflicto se arrastre desde el curso 2018-19 y a pesar de que aunque tiene la legislación de su parte, el colegio sabe que no quiere que su hijo aparezca en las fotos y la Dirección Provincial de Educación conozca el asunto, el menor continúa apareciendo con los rasgos de su cara perfectamente visibles, en las fotografías de las actividades del centro educativo público de Villaralbo.

El progenitor ha acudido incluso a un notario para que certifique la publicación de las imágenes en el foro escolar y demostrar así la certeza de los hechos.

Según relata el padre “los hechos se remontan hasta por dos veces en el curso 2018/2019. He requerido a la Consejería de Educación a través de la Dirección Provincial de Educación de Zamora a fin de que procedieran a la retirada de las fotografías y vídeos de mi hijo menor de edad publicadas en la web y Facebook del centro sin mi autorización y dejando bien claro que se abstuvieran de futuras publicaciones, o bien que ocultaran sus rasgos claramente” para que no pueda ser identificado.

Medidas

La Dirección Provincial de Educación “me comunicó la adopción de medidas y el requerimiento al colegio la retirada de las imágenes y vídeos”. A pesar de ello, asegura el padre, “el colegio ha hecho caso omiso al requerimiento mío como padre, y al de la Dirección Provincial de Educación de Zamora”.

Y es que, según detectó el progenitor, “en fecha reciente (junio de 2022) y a raíz de una excursión a Renedo de Esgueva (Valladolid) se han publicado en la web y Facebook del colegio imágenes y vídeos de mi hijo menor de edad”.

Según aprecia, “este acto reiterado y siendo ya conscientes, con presunta conducta maliciosa, denota un desprecio a los derechos e interés superior de mi hijo que yo como padre me afano a proteger”, como es su imagen.

Denuncia

Por ello el padre ha contactado con un abogado para “poner una denuncia en la Subdirección General de la Inspección de datos de la Agencia Española de Protección de Datos”, actuación que ha comunicado a la Dirección Provincial de Educación”. El padre cree que el colegio puede haber incurrido en una infracción grave, al “tratar los datos de menores de edad sin requerir su consentimiento, cuando tenga edad para ello, o de sus padres y tutores”, con sanciones que pueden ir de 40.001 a 300.000 euros.

El padre considera que no debe ser su hijo el que impida que le saquen fotos, sino el centro el que debe cuidar de que cuando haga una instantánea no salga o bien, si aparece en la imagen, se pixelen sus rasgos con el fin de que no pueda ser identificado. Habitualmente los colegios piden a los padres autorización a principio de curso para que sus hijos puedan aparecer en imágenes de las actividades escolares, papel que este padre no ha firmado.

El progenitor indica que “las redes sociales no son ningún juego” y por eso prefiere preservar la imagen de su hijo.