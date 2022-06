Desde hace poco más de un año, es habitual encontrarse por las calles del centro de Zamora a un personaje un tanto peculiar. Juan Carlos Manzano es un trabajador de la ONCE ya conocido por todos que en las fechas más señaladas deja colgado el particular chaleco verde para disfrazarse y sorprender a los zamoranos que se lo cruzan con sus cupones colgados del cuello.

Todo empezó el 14 de mayo de 2021 y su primer disfraz fue de gladiador durante los días en los que se celebraba el mercado medieval. Después de eso, una sucesión de fechas en las que Manzano intentaba sorprender durante su jornada laboral. “Siempre intento ir disfrazado de la temática del día, aunque hay veces que no me da tiempo a prepararlo”, explica.

Muchos pueden pensar que es la fundación la que le proporciona los trajes, sin embargo, él aclara que todos se los compra y el motivo es mucho más sencillo de lo que parece. “No me gusta ofrecer porque conozco a mucha gente y a veces parece que les estás obligando a comprarte algo. Por eso intento llamar la atención y esta me pareció la mejor forma de hacerlo”.

La semana pasada, desde el inicio de las Ferias y Fiestas de San Pedro el vendedor ha estado paseándose disfrazado del Apóstol y llamando la atención de muchos turistas que en un primer momento no entendían el motivo de su atuendo.

Ayer, para celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTB dejó colgadas las llaves para ponerse el traje arcoíris. “Ahora mismo ha llegado una persona y me ha dicho que me compraría un cupón, pero que como voy así vestido no me lo compra. Yo respeto, pero hay que ser tolerante con todo el mundo”.

La próxima fecha apuntada en el calendario del vendedor es el 7 de julio, cuando los zamoranos probablemente podrán verlo vestido de blanco con un pañuelo rojo en honor a San Fermín y aunque ninguno de los toros de Pamplona lleguen hasta la plaza de la ciudad, Manzano espera que al menos llegue la suerte en alguno de sus boletos.

“Llevo ya más de un año y espero seguir muchos más”, concluye con una sonrisa en la cara y esperando a que se acerque algo asombrado su próximo cliente.