"Dejen de buscar votos en los rescoldos del incendio". Es el mensaje lanzado por la procuradora autonómica Leticia García Sánchez y el presidente provincial del Partido Popular, José María Barrios durante una comparecencia de prensa para defender el plan de ayudas de 35 millones de euros lanzado por la Junta para la recuperación ambiental y socioeconómica de la Sierra de la Culebra.

"No es el momento de crear comisiones de investigación, sino de solucionar los problemas de las personas", afirmaron los dirigentes populares en relación al apoyo que les pidió el PSOE para aprobar la creación de un órgano de este tipo en las Cortes. Los populares entienden que será el informe técnico sobre lo sucedido con el fuego el que determine las medidas a tomar, pero considera que ahora lo importante es solucionar los problemas y empezar a trabajar, como se ha hecho, para recuperar la zona.

"No podemos dar la imagen de que se ha quemado la Sierra de la Culebra, porque se ha incendiado una parte, no toda ella", señaló Barrios, quien lamentó lo sucedido aunque, dentro de la desgracia, se felicitó por el hecho de que en el "pero fuego de la historia de Zamora", de 30.000 hectáreas, no se haya producido ni un fallecido, ni una persona herida ni tampoco núcleos urbanos afectados.

Los populares destacaron que la Junta se ha puesto a trabajar desde el primer día, primero para apagar el incendio y luego para elaborar un plan que palíe sus consecuencias. En primer lugar, poniendo 35 millones encima de la mesa que "tengo el compromiso del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, de ampliar el caso necesario". Y en segundo lugar estableciendo mecanismos de coordinación con la Diputación, Ayuntamiento y sectores afectados con el fin de que las medidas que se pongan en marcha tengan un impacto real en la zona.

Además, señaló Barrios, hay medidas, como las relacionadas con los alojamientos turísticos, que se van a extender no sólo al área incendiada, sino también a la zona de influencia, ya que lógicamente se van a ver también afectados.

En este sentido los populares criticaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por utilizar Zamora como "escaparate", al viajar a la Sierra de la Culebra para prometer un paquete de ayudas de dos millones de euros que además se refieren a un decreto que va a ser de poca utilidad en el caso de la Sierra de la Culebra, ya que prevé medidas en casos de fallecimiento o pérdida de la vivienda habitual, lo que no ha ocurrido aquí. Si el documento de la Junta pide al Gobierno el arreglo de la carretera N-631 y la conversión en autovía de la N-122, Leticia García iba más allá y conminaba al Gobierno central a poner sobre la mesa otros 35 millones, la misma cantidad que la autonomía.

Con respecto a los fallos en el operativo denunciados por la oposición y distintos sectores los populares se remitieron al informe técnico sobre el incendio presentado el jueves por Medio Ambiente y recordaron que el fuego de Navalacruz, en Ávila, se produjo el año pasado en agosto, con todo el operativo en marcha, lo que no impidió que las llamas afectaran a una gran cantidad de hectáreas.