“Pinto con premura porque siento que me falta tiempo”

La artista Charo Antón presenta estos días una amplia muestra de su hacer creativo, tanto pictórico como literario, en la sala de exposiciones de la antigua iglesia de La Encarnación.

–En la exposición presenta obra muy distinta a la exhibida con anterioridad.

–Rompo con mi manera de pintar. No sabía cómo sería recibida mi nueva obra por el público, pero estoy encantada tanto por la afluencia de público como por la calidad del mismo.

–¿Qué se puede ver en “De los cerros al volcán”?

–El germen de la exposición con unos pasteles sobre papel de lija, un soporte no muy usual. Empecé a pintar y me ilusioné con el resultado. Empecé a pintar con un frenesí hasta crear trece centrados en el paisaje de Montamarta, el que mejor conozco porque vivo allí desde hace más de 20 años. Como me gustaba el resultado, los pasé a óleo a gran formato. Los pinté de una manera muy activa y rápida, muy concentrada y encerrada en casa. Cuando estaba en plena creación tenía previsto un viaje a Chile, lo que pensé que me cortaría la urgencia de pintar.

–Y ¿fue así?

–No. Cuando llegué a Chile en concreto a la zona del volcán de Osorno y del lago Llanquihue me recordó los colores rojizos de la “Facies Montamarta”. Los colores del volcán me recordaron y al regresar a casa, pinté otros trece del volcán Osorno, una zona que me enamoró quizá por el contraste de los rojizos del volcán con los colores azufres y el lago de abajo.

–Habla del rojizo de los cerros y del volcán, pero otorga gran protagonismo a los cielos en las composiciones.

–Sí. Los cielos de Zamora son maravillosos y muy cambiantes. Estos cielos me atraen mucho, me ensimisman. Es totalmente intencionado y he optado por una variedad de cielos. En los cuadros de Chile depende un poco de los apuntes que tomé antes de hacer las fotografías.

–¿Crea a partir de fotografía o bien de apuntes?

–Utilizo mucho la fotografía, pero muy interpretada. Antes la seguía más al pie de la letra, pero en esta serie la pincelada es muy libre y muy suelta. La foto es una referencia y lo que tú haces lo es porque lo creas en tu cabeza. Estas obras son una inflexión en la forma de pintar. Todos los artistas que han venido a ver la muestra me han comentado distintas cosas que me han incentivado y he visto que han apreciado lo que he hecho. Agradezco a Antonio Pedrero o Agustín Renilla que han venido, entre otros muchos o a Inés Gutiérrez que tras ver si obra me dijo que las obras están pintadas con mucha rabia.

–¿Y acertó?

–Creo que sí. Realmente yo no sé si están pintadas con rabia, pero sí con urgencia y premura, de una manera frenética porque cuanto mayor soy más consciente soy del tiempo que pasa y de que me falta tiempo para hacer todo lo que quiero.

–¿Le pasa también en la literatura?

–También. La literatura también está presente en la exposición porque en la parte central he creado “una zona biblioteca” donde he situado algunos de mis libros. Está siendo muy satisfactorio ver cómo se sienta gente y lee los libros. Es una satisfacción porque todos mis libros están ilustrados e incluso algunos de los cuadros expuestos se encuentran en mi último título “Tres patos y una cigüeña”. Son dos facetas artísticas que no puedo separar.

Lo que ves siempre te influye de alguna manera

–¿Qué es para usted la creatividad?

–Me lo he preguntado en muchas veces. Me he preguntado muchas veces por qué te encierras y te aíslas para crear. Yo creo que es una necesidad que he tenido desde los seis años que empecé a pintar. No me considero autodidacta porque a mí me ha influido mucho Antonio Pedrero, a cuyas clases fui. Además, creo que el acudir a ver tantas muestras me ha enseñado mucho. Todo eso me ha influido. Lo que ves siempre te influye de alguna manera.

–¿En qué está trabajando?

–Tengo en mi cabeza muchas ideas y creo que voy a seguir en esta línea. No solo pinto paisaje, pero con él disfruto.