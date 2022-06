El empuje de la Laboral a la FP femenina en Zamora obtiene recompensa regional

La primera edición de los FP STEAM Awards —organizados por la Fundación ASTI con la colaboración de la Consejería de Educación—, tuvieron ayer en Burgos un marcado acento zamorano, puesto que el IES Universidad Laboral fue reconocido como el Mejor Centro Educativo de FP, galardón al que se sumó el de Mejor Alumna STEAM para Eva Reyero, estudiante de Mecatrónica del centro zamorano, y el de Mejor Compañía Comprometida con la FP para Azucarera, empresa que ha colaborado con el IES Universidad Laboral en la confección de un proyecto que pretende animar a las estudiantes a optar por grados de formación profesional para sus estudios.

Precisamente la alumna ganadora es la protagonista de esta iniciativa, titulada “Hola, me llamo Eva, soy mecatrónica y trabajo en Azucarera”, puesto que la joven está desarrollando su labor como técnico superior en la planta que la compañía tiene en Toro. “Esta idea también fue reconocida mejor iniciativa para intentar que las chicas jóvenes se acerquen a la familias profesionales de FP tradicionalmente de chicos”, apunta el director del IES Universidad Laboral, Carlos Macías, quien también agradece el apoyo que, en todo momento han recibido de Azucarera. “Sin su impulso no hubiera sido posible”, reconoce.

Desde 2013

El profesor de Mecatrónica Julio Miñambres, quien fue el representante del centro zamorano en la entrega de premios que tuvo lugar ayer en Burgos, recuerda que Azucarera lleva solicitando alumnas de Mecatrónica para sus prácticas de empresa desde 2013. “En noviembre nos solicitó cuatro para desarrollar la FP Dual y no pudimos enviarle ninguna, porque no había chicas en segundo curso de Mecatrónica Industrial”, lamenta Miñambres. Ese fue el punto de partida para que el centro educativo y la empresa unieran fuerzas para fomentar las vocaciones femeninas en FP en general y Mecatrónica en particular. El resultado ha sido un vídeo que se presentó en la última edición de las Jornadas Provinciales de FP y que se ha difundido por redes sociales.

“Es obligado para nosotros, legal y moralmente, reconocer que el esfuerzo económico para el proyecto proviene de las ayudas recibidas para los dos proyectos de Innovación Aplicada y Transferencia del Conocimiento en la FP, que tienen entre sus objetivos la promoción activa en pro del acercamiento de la mujer a las profesiones STEAM”, resume el director zamorano.

Alcanzar objetivos

Tras la gala, celebrada en el polideportivo municipal Javier Gómez de Burgos, dentro de la Feria de Formación Profesional de la ciudad, organizada por la Dirección Provincial de Educación burgalesa, desde el instituto zamorano se espera que estos tres premios alcancen los objetivos perseguidos: “dar a conocer a las jóvenes de nuestra provincia y región que es posible estudiar y trabajar como mujer profesional en los mundos tecnológicos tradicionalmente de hombres, como señala la propia Eva en el vídeo promocional”, rememora el director del IES Universidad Laboral.