La pandemia del coronavirus parece haber absorbido ya el “efecto Semana Santa” y en los últimos días presenta signos esperanzadores, gracias a la bajada de la incidencia tanto entre la población general como entre los mayores de 60 años. Con la UCI limpia de coronavirus no todo son buenas noticias, ya que las plantas de hospitalización se siguen llenando de pacientes (hay 71 este martes frente a los 68 del viernes) y sobre todo los fallecimientos no cesan, y han muerto en cuatro días seis personas.

Zamora ha sumado 396 nuevos contagios en cuatro días, una cifra más baja que la que se estilaba semanas atrás, pero que no marca una línea clara de descenso. Si los casos notificados el domingo y lunes fueron pocos, 50 y 53, el martes repuntaron de nuevo, hasta 172, por encima incluso de los 138 del viernes. Además no ha habido día en los que no haya fallecido al menos una persona por coronavirus en el hospital, que contabiliza 590 óbitos desde el inicio de la pandemia: se notificaron dos fallecidos el sábado, dos el domingo, uno el lunes y otro el martes.

Incidencia

La incidencia entre la población general de Zamora está en 1.214 casos por cien mil habitantes en 14 días. Si bien la incidencia que se tiene en cuenta en estos momentos para medir el nivel de riesgo es la que afecta a los mayores de 60 años y esa está mucho más alta, en 1.922 casos por cien mil a 14 días. Llegó a subir, sin embargo, hasta los 2.112 casos el pasado jueves.

La incidencia en mayores de 60 años a 7 días baja de forma importante, hasta los 772 casos por cien mil, es decir, cerca de 150 puntos en cuatro días. De hecho, Zamora sigue liderando los peores números de pandemia de toda la comunidad si se tiene en cuenta la incidencia a 14 días, pero ya está mejor que tres provincias (León, Palencia y Soria), si se toman los datos a siete días, que son los que marcan tendencia.

La delegada de la Junta, Clara San Damián, confía en que las cosas vayan a mejor, aunque mantiene el mensaje de prudencia a los ciudadanos, para que no se confíen se mantengan alerta.

Los contagios entre sanitarios están afectando pero no están impidiendo el desarrollo de la actividad diaria, más allá del endémico déficit de plantillas, sobre todo entre el personal médico de algunas especialidades.

Mapa municipal

El mapa municipal de contagios de coronavirus en Zamora alcanza 168 localidades, con incidencias que se moderan, aunque siguen altas en algunas localidades, como Villaralbo y Fuentesaúco, por encima de los seis mil casos por cien mil habitantes, Fermoselle que salta de los cinco mil y Bermillo de Sayago con más de cuatro mil. La situación de la pandemia mejora en Zamora capital, pero sigue deteriorándose en Benavente y Toro.

La incidencia a 14 días por cien mil habitantes se sitúa en 1.697 casos en Zamora capital, 3.591 en Benavente, 1.275 en Toro, 412 en Morales del Vino, 6.715 en Villaralbo, 2.102 en Moraleja del Vino, 6.440 en Fuentesaúco, 1.913 en Villalpando, 1.072 en Puebla de Sanabria, 1.147 en San Cristóbal de Entreviñas, 5.052 en Fermoselle, 2.398 en Santa Cristina de la Polvorosa, 775 en Coreses, 236 en Alcañices y 4.625 en Bermillo de Sayago.

En números absolutos en las últimas dos semanas se han diagnosticado en las poblaciones de más de mil habitantes 1.023 casos en Zamora capital, 629 en Benavente, 108 en Toro,12 en Morales del Vino, 121 en Villaralbo, 36 en Moraleja del Vino, 103 en Fuentesaúco, 28 en Villalpando, 14 en Puebla de Sanabria, 15 en San Cristóbal de Entreviñas, 57 en Fermoselle , 26 en Santa Cristina de la Polvorosa, 8 en Coreses, 2 en Alcañices y 46 en Bermillo de Sayago.

