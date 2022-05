Seiscientos un contagios y tres víctimas mortales, una de ellas menor de 40 años. Es el balance de la evolución del coronavirus en Zamora, que continúa con una línea ascendente, a la espera de que vayan remitiendo los efectos de la Semana Santa.

La incidencia a 14 días entre la población general aumenta hasta los 1.282 casos por cien mil habitantes, pero la que se toma en cuenta para medir el nivel de riesgo, que es la incidencia entre los mayores de 60 años ha superado ya los dos mil casos por cien mil y se encuentra ahora mismo en 2.039, con mucha diferencia la más alta de la comunidad.

En el hospital continúan a ritmo alto los ingresos, aunque también las altas, de tal forma que el resultado es de cierto alivio, ya que en tres días se ha bajado de 82 a 67 pacientes en planta y de tres a dos enfermos en la UCI.

Todo ello teniendo en cuenta que se han producido más fallecimientos, tres en los últimos días, uno de un menor de 40 años, de una mujer.

La delegada de la Junta, Clara San Damián explica que actualmente el perfil de los enfermos que ingresa en el hospital es muy variado, y dado que está ya prácticamente todo el mundo vacunado, ya no hay tanta diferencia entre los que carecen de inmunización y los que la tienen. No obstante llamó a no relajarse para evitar descuidar ponerse la tercera dosis, algo importante para reducir riesgo.

Por lo demás la gran mayoría de los infectados cursa con síntomas leves, por lo que pueden seguir trabajando y llevar una vida relativamente normal. Eso sí, el alto porcentaje de contagios en la sociedad repercute también entre los sanitarios, de tal forma que un centro de salud de la provincia, el de Carbajales, tuvo que cerrar durante unos días porque todos los sanitarios estaban infectados. Actualmente con 125 los sanitarios en cuarentena, entre los que destacan 42 enfermeros, 32 médicos y 20 auxiliares sanitarios.

Mapa municipal

El mapa municipal de contagios de coronavirus en Zamora alcanza 167 localidades. La incidencia a 14 días por cien mil habitantes se sitúa en 1.915 casos en Zamora capital, 3.448 en Benavente, 1.133 en Toro, 1.237 en Morales del Vino, 6.715 en Villaralbo, 2.570 en Moraleja del Vino, 6.440 en Fuentesaúco, 1.565 en Villalpando, 1.072 en Puebla de Sanabria, 1.529 en San Cristóbal de Entreviñas, 8.013 en Fermoselle, 1.918 en Santa Cristina de la Polvorosa, 775 en Coreses, 236 en Alcañices y 4.845 en Bermillo de Sayago.

En números absolutos en las últimas dos semanas se han diagnosticado en las poblaciones de más de mil habitantes 1.155 casos en Zamora capital, 604 en Benavente, 97 en Toro, 37 en Morales del Vino, 121 en Villaralbo, 45 en Moraleja del Vino, 103 en Fuentesaúco, 23 en Villalpando, 14 en Puebla de Sanabria, 21 en San Cristóbal de Entreviñas, 91 en Fermoselle , 20 en Santa Cristina de la Polvorosa, 8 en Coreses, 2 en Alcañices y 49 en Bermillo de Sayago.