La voracidad de esta sexta ola del coronavirus se ha cobrado cuatro nuevas víctimas mortales en Zamora durante la última jornada. Junto con las tres registradas el pasado miércoles, el balance de personas fallecidas ha cobrado una dimensión que no se veía desde hace un año, en la salida de la Navidad de 2020. El número de contagios sigue al alza, como así demuestran los 430 nuevos positivos contabilizados por las autoridades sanitarias. De hecho, los brotes no dejan de multiplicarse y ya son 51 en el conjunto de la provincia, diez más que el día anterior. Todo ello conlleva que se esté siguiendo la pista a 588 casos vinculados a esos brotes y que deberán extremar la precaución para no seguir con la propagación de la enfermedad.

Los indicadores de riesgo con lo que la Junta de Castilla y León gestiona la pandemia mantienen su crudeza una jornada más. La provincia de Zamora soporta una tasa de incidencia acumulada de 3.765 casos diagnosticados a dos semanas por cada cien mil habitantes, que se reducen a 1.876 en la estadística a siete días. Para los mayores de 65 años, la incidencia se eleva hasta los 1.969 casos a catorce días y 978 a tan solo siete. Pese a que todas ellas se encuentran por debajo de la media regional, el nivel de peligro es muy alto de acuerdo a los parámetros que utilizan las autoridades sanitarias. Un escalón por debajo en nivel de riesgo está la ocupación de camas por casos COVID, que roza el 14%. La tasa de nuevas hospitalizaciones por COVID es de 23 por cada 100.000 habitantes cada semana y el número reproductivo básico instantáneo se encuentra en 0,89, que es la cifra más alta de toda la comunidad autónoma. Para evitar la propagación del virus, la Junta de Castilla y León ha previsto nuevos cribados para la detección del virus durante la semana que viene. La unidad móvil de antígenos se desplazará por tercera semana consecutiva a lo largo del territorio provincial para hacer test a todos aquellos que tengan síntomas o sean contactos estrechos de una persona positiva. De acuerdo con el calendario aportado por Sacyl, este cribado se desarrollará en Zamora capital durante los días 24, 25, 26, 27 y 28 de enero de 9.00 a 23.00 horas en la Ciudad Deportiva. En Toro, serán los días 25 y 28 de enero de 9.00 a 18.00 horas en el pabellón municipal y en Benavente los días 24, 26 y 28 en horario de 9.00 a 18.00 horas en el Centro de Transportes, donde también se está desarrollando la vacunación desde el inicio de la estrategia implementada por el Gobierno y las autonomías. También habrá cribados en Coreses el 26 de enero de nueve de la mañana a seis de la tarde en el pabellón multiusos La Arena; en Morales del Vino el 27 de enero en el mismo horario en el pabellón deportivo; el 25 de enero en Puebla de Sanabria también en su pabellón y en las mismas horas; el 27 de enero en Villaralbo de 9.00 a 18.00 horas en la calle de San Isidro, junto al salón cultural; y en Villanueva del Campo el 24 de enero en la Plaza Mayor de nueve de la mañana a seis de la tarde. Igualmente, la semana próxima habrá nuevas vacunaciones de refuerzo para los zamoranos nacidos entre 1982 y 1991, además de la repesca para los que no lo hicieron en su convocatoria anterior tanto en la capital como en Benavente. En la ciudad de Zamora, el recinto ferial de Ifeza será el escenario al que deban acudir los de las quintas de 1982 a 1987 los días 24, 25 y 26 de enero en los horarios establecidos en función del mes de nacimiento, mientras que en Benavente confluirán todos el 27 de enero. Y los días 28 de enero y 1 de febrero será el turno para los de 1988 a 1991 en Ifeza, siendo el llamamiento para Benavente el 31 de enero. A fecha de ayer, en la provincia de Zamora se habían administrado un total de 381.816 vacunas, lo que supone que 145.344 personas ya tienen la pauta completa. Asimismo, 91.911 personas también tienen la tercera dosis inoculada. Este territorio sigue siendo uno de los que presenta mejor ritmo de toda la comunidad autónoma, merced del compromiso de los ciudadanos con las vacunas contra el coronavirus. TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS EN ZAMORA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN EN ZAMORA