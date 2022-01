Rafael López exhibe parte de su colección de maquetas de Lego de la saga de la Guerra de las Galaxias en la muestra “U2-CB. Sombras, rostros y texturas” que alberga la Biblioteca Pública del Estado.

–¿Cómo llega al mundo de Lego?

–Mi primer contacto con la marca Lego fue precisamente a través de Star Wars porque de pequeño lo que tenía era contacto con las marcas de construcción que había en España en esa época, como Tente o Mecano. Al mundo Lego accedo cuando me intereso por las primeras naves que salen en edición de colección en el año 2000, pero a partir de 2003 me llaman la atención a través de lo que estaba despuntado en internet que era eBay porque la penetración de la marca en España era escasa y a través de venta a distancia.

–¿Recuerda qué fue lo primero que adquirió?

–Por supuesto. Las dos primeras de la colección, aunque no las compré con el ánimo de hacer una, fueron el 7181, TIE Interceptor y el 7191, X-wing Fighter. No obstante, no fueron las primeras que construí. La primera que construí creo recordar es La estrella de la muerte, 10143, UCS Death Star II, que está en la exposición.

–¿Cuántos conjuntos posee?

–De Star Wars debo andar por encima de los 350, pero algunos son más complejos que otros y en general hace un tiempo que superé el millar con sets de distintos temas y tamaños. Los que más me han llamado la atención son aquellos que presentan más piezas o que son peculiares por algo. Hay temporadas que han salido más sets novedosos coincidiendo con el lanzamiento de la nueva trilogía y de la precuela.

–El valor de su colección reside ¿en el número de maquetas o en la variedad?

–Como toda colección hay tres aspectos. Por un lado, el valor emocional que cada uno tiene, que es incalculable, el valor de coste en el momento en el que tu lo adquieres que es objetivo y el valor que luego adquiere a efectos de disponibilidad y accesibilidad en el mercado. En este caso se suma todo.

–En la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública exhibe una pequeña parte de los conjuntos que tiene sobre la Guerra de las Galaxias. ¿Qué criterio ha seguido en la selección?

–Se trata de una exposición en la que ha salido antes el catálogo puesto que previamente he publicado “U2-CB Ultimate UCS Collector’s Book”. El libro surgió de mi interés por tener documentada mi colección. Está expuesto prácticamente la totalidad del libro, a excepción de un set de Star Wars y media docena más de los mundos que no son de esta temática. En el libro hay 56 y en la exposición hay 40 por la limitación del espacio. Una exposición de este tipo presenta una gran dificultad logística a nivel de transporte. El montaje ha supuesto una semana entera porque hubo que dar un tiempo ante la posibilidad de que alguna maqueta se desmontara. Junto a los sets hay fotografías que también hubo que situar.

–Entre las piezas exhibidas, la joya de la corona sería...

–Resulta muy complicado. Yo le tengo mucho cariño a La estrella de la muerte, el set que más tiempo he tenido montado y que ha sufrido varios transportes por España, y como joya a efectos de colección el Halcón Milenario de 7.541 piezas de 2007 que se editó con un certificado de autenticidad de Lego. Es una pieza que fue muy demandada y llegó a revalorizarse hasta el punto de que nuevo llegó a alcanzar la friolera de casi 5.000 euros porque era una nave icónica que durante mucho tiempo tuvo el récord de número de piezas de la marca.

–¿Qué está suponiendo la muestra para usted?

–La mayor satisfacción para cualquier aficionado a cualquier hobby es poder compartirlo. El poder disfrutar tu colección tanto uno mismo, pues no puedes tenerla desplegada de esta manera, como con los demás, es el culmen. Disfruto mucho en las visitas guiadas cuando comparto mi curiosidad, mis conocimientos y mi afición con la gente que me transmite sus inquietudes y también su conocimiento porque muchas veces aprendo de los demás. Ese momento es impagable.

–¿Ha percibido un interés por Lego en Zamora?

–Sí, sobre todo entre la gente joven, aunque también me he encontrado con gente mayor. Esta afición tiene pocas posibilidades de manifestarse en lo público, y con la pandemia todavía menos, porque no hay eventos en los que se sociabiliza y resulta sorprendente ver que los niños tienen un nivel de conocimiento gracias a los canales de YouTube y de internet cuando tiene una edad en lo que lo importante es disfrutar construyendo. Además, he descubierto que es una afición vivida en familia, por padres e hijos, e incluso he visto a personas mayores que se han acercado atraídas por la temática de la Guerra de las Galaxias, que cuando surgió eran jóvenes. Star Wars es un fenómeno intergeneracional.

–Habla de disfrutar construyendo, ¿usted todavía lo hace?

–Menos de lo que me gustaría por mis obligaciones, pero intento sacar siempre tiempo para construir.

–Tras Zamora ¿la muestra viajará a algún otro lugar?

–Estamos trabajando para que sea posible o bien a través de la propia red de bibliotecas de la Junta de Castilla y León o bien a través de otro tipo de instituciones o de iniciativas para que tenga más recorrido.

–¿Habrá nuevos recorridos guiados antes de su cierre en febrero?

–Dependerá de mi disponibilidad, pero la intención es que sí. De hecho, este sábado habrá dos nuevas visitas a las 11.30 horas y a las 13.00 horas. Las personas que han acudido han salido muy satisfechas porque cuando te explican un contenido del tipo que sea completas la experiencia.

–Cuando empezó esta colección ¿se sintió un rara avis?

–Yo entonces no vivía en Zamora. Toda afición bastante cultivada hace que uno se siente un rara avis. Ahora a cualquier persona que está especializada en algo se le tilda de friki y lo aplicamos a quienes coleccionan desde figuras de resina hasta llaveros. Todavía sigue existiendo cierto perjuicio, pero no es peyorativo sino que se ha llevado una afición a un límite poco usual a ojos de los demás. Esta afición a Lego fuera es mucho más común, mientras que en este país vivimos el mundo de construcción de piezas con menos intensidad.

–¿Qué opina del programa de televisión Lego Masters que ha concluido antes de lo previsto?

–No lo he seguido al detalle, pero hay factores que han podido contribuir a que no haya funcionado como el horario que, sin entrar a valorar la idoneidad de la estructura, el contenido o el casting realizado, no ha sido el ideal. Lo que más he echado en falta ha sido el haber incluido alrededor del programa la emisión de alguna película de Lego o algún documental que hubiera animado al público a acercarse al mundo Lego.