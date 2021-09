Francisco Tejedor Montero ha sido el primer zamorano en recibir este viernes 24 de septiembre la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. La residencia de los Tres Árboles de la capital, el Hogar Reina de la Paz y el El Molino de Coreses han sido la que ha estrenado la campaña de inmunización contra el coronavirus para los mayores en Zamora, última provincia, con Palencia, que pondrá en marcha la campaña de refuerzo de las defensas para la gente más vulnerable.

La campaña, que se desarrollará hasta mediados de octubre, alcanzará a las 62 residencias de mayores públicas y privadas de Zamora, en las que viven en estos momentos 3.634 personas. Fue precisamente la residencia de los Tres Árboles la que en su día recibió las primeras dosis de la vacuna, prácticamente en el penúltimo día del año 2020. Desde entonces la campaña de vacunación se ha ido desarrollando hasta un punto en que se han puesto ya 270.974 inyecciones, y se ha inmunizado con las dos dosis a 140.377 zamoranos, el 82,23% de la población.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco dijo ayer que la protección de las personas “especialmente los más vulnerables ha sido siempre el principal objetivo durante toda la pandemia”.

Por su parte el vicepresidente autonómico, Francisco Igea, descartó que de momento se vaya a inocular la tercera dosis a los trabajadores de los geriátricos u otros colectivos distintos a los que en principio se recomienda esta medida, que son fundamentalmente los colectivos más frágiles, como los mayores o las personas con determinados factores de riesgo por enfermedad. En principio la tercera dosis tiene como función aumentar las defensas de las personas mayores frente al coronavirus, ya que a medida que transcurre el tiempo la inmunización producida por las dos primeras dosis de la vacuna va perdiendo efectividad.

De hecho, y a pesar de que todos los mayores están vacunados, durante la quinta ola también acabaron sufriendo los embates del virus, que provocó incluso casos de muertes en las residencias. Esto no significa que la vacuna no proporcione protección, que lo hace, aunque ésta no se puede considerar absoluta.

La administración de la tercera dosis a las personas con factores de riesgo se está llevando a cabo por parte de los propios responsables sanitarios que llevan a este tipo de pacientes, indicó Igea.

Además, la campaña de vacunación contra el coronavirus casi se va a solapar con la de la gripe, que suele iniciarse en octubre, si bien el vicepresidente precisó que en caso de incompatibilidad de ambas dosis se priorizará la vacuna del coronavirus, porque en principio se trata de una enfermedad potencialmente más grave que la estacional.

Último llamamiento masivo para la vacunación en Ifeza

La Consejería de Sanidad ha hecho un último llamamiento masivo para el miércoles 29 de septiembre en Ifeza para que todas las personas que estén sin vacunar, es decir, no tengan puesta ni una sola dosis de la vacuna, puedan ponérsela, entre las 9.00 y las 15.00 y las 15.30 y 21.00 horas.

Además esta semana entrante se pondrá la segunda dosis para los nacidos entre 2003 y 2009 el martes 28 en Ifeza (para los vacunados con la primera dosis de Pfizer el pasado 7 de septiembre en Ifeza) y el viernes 1 de octubre en el Centro de Negocios del Centro de Transportes de Benavente para los vacunados con la primera dosis de Pfizer el 10 de septiembre en ese mismo lugar. Además los nacidos entre 1982 y 2002 vacunados en Ifeza el 9 de septiembre con Pfizer se podrán poner la segunda dosis el jueves 30 en ese mismo lugar.

Además se han establecido también fechas para que puedan vacunarse pidiendo autocita las personas de 12 a 39 años en Ifeza, los mayores de 12 años en Benavente y los que tengan una sola dosis de Pfizer, también en la capital.

La pandemia toca fondo e inicia un ligero repunte en la provincia

Los indicadores de riesgo del Semáforo COVID parecen haber tocado fondo y empiezan de nuevo a subir, como ocurre con los contagios, que suman cinco nuevos casos en la jornada precedente. Los brotes, eso sí, son solo 3, con once casos vinculados.

Sube la incidencia (positivos por cien mil habitantes) a 28 casos a 14 días y a 8 a siete días. También entre los mayores de 65 años: 18 casos a 14 días y 11 a siete días. El hospital suma un paciente más en planta, hasta nueve, y mantiene un único paciente en la UCI.

Mientras, la velocidad de propagación del virus sube notablemente hasta 0,79 (contagios que provoca cada persona infectada). La positividad de las pruebas sigue muy baja, en 1,33 positivos por cada cien test que se realizan, mientras la trazabilidad sube un poco aunque aún está baja: sólo un 66% de los casos tiene un origen conocido.

El mapa municipal de contagios de coronavirus en Zamora aumenta las localidades con contagios, que suben a 19 tras la incorporación de Morales de Toro y Trabazos. Benavente continúa su mejoría, en tanto que en la capital repunta un poco la pandemia, aunque sigue en nueva normalidad.

La incidencia a 14 días por cien mil habitantes en las grandes poblaciones sube a 14 casos en Zamora capital (que se considera ya con riesgo 0 o nueva normalidad), baja en Benavente a 39, y se mantiene en Toro en 57, en Morales del Vino 33, en Moraleja del Vino 57, en Villalpando 68, y en Puebla de Sanabria 221.

