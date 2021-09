La falsa denuncia de un joven gay de 20 años por una agresión homófoba en Madrid “nos ha perjudicado mucho a todo el colectivo LGTBIQ, nos deja fuera de juego”, declaraba el presidente de la Asociación ZamorLibre, Adrián Berrocal Gutiérrez, cuya asamblea ha decidido continuar con la concentración convocada para hoy, viernes, a las 20.00 horas en la Plaza Mayor, “porque son muchas las que ha habido en los últimos días, todas ellas reales”.

En ese sentido, la Asociación “seguirá luchando por los derechos del colectivo, porque podamos caminar libres y ser consideradas personas”. Berrocal responde a las críticas que ya se han desatado en redes sociales con una realidad de ataques homófobos crecientes en todo el país, “esta semana nos hemos levantado muchos días con la noticia de distintas agresiones, como las ocurridas en Barcelona o Jaén. Nuestra convocatoria no era solo por la que resultó ser falsa”, en la que un joven denunció que ocho encapuchados le marcaron la palabra maricón en el culo con un arma blanca.

Desde la Asociación zamorana “reprobamos este tipo de denuncias falsas” sobre agresiones a cualquier colectivo, “no deberían hacerse porque perjudica no solo a las personas que se señala y que no han hecho nada, sino a la lucha de las asociaciones como la nuestra”. El representante de la organización lamenta este tipo de actitudes que solo sirven para “dar la razón a quienes dicen que no existen estos ataques, a los negacionistas de la homofobia, es ir en contra de nuestra lucha y dar argumentos” a quienes no creen en la existencia del rechazo al colectivo. Tras conocerse que el joven de Madrid no sufrió ninguna agresión, “ya han salido a gritar que nos hacemos las víctimas, con lo que se pretende dejarnos callados. En redes sociales los comentarios” sobre esta denuncia falsa “eran demoledores hacia el colectivo LGTBI”, frente a lo que Berrocal apunta que “ahí están las estadísticas” que reflejan el singular incremento de agresiones, “ que son verdaderas, vamos a seguir defendiendo a las víctimas y a luchar para que esta lacra social termine de una vez por todas, que se haga justicia con los agresores”. La Asociación ha crecido exponencialmente en los últimos días y suma ya 32 integrantes.