La Consejería de Sanidad prevé cerrar el vacunódromo de Ifeza en dos semanas, una vez que se concluya con la recaptación de las bolsas de población que han quedado sin vacunar después de haber acabado con todos los llamamientos por edades.

Así lo aseguró la delegada de la Junta en Zamora, Clara San Damián, al término de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) reunido de nuevo esta mañana, como cada lunes, en la Delegación Territorial con el objetivo de analizar la situación sanitaria en la provincia de Zamora. La delegada territorial, Clara San Damián, junto con los responsables del Sacyl, Sanidad, Servicios Sociales, Educación y el resto de representantes institucionales, han destacado el alto porcentaje de población con ciclo completo, un 80,50%, y la importancia de las recaptaciones de esta semana para alcanzar la nueva inmunidad grupal fijada al 90%.

"Zamora está a la cabeza a nivel regional y nacional. Hemos administrado 267.409 dosis, llegando a 137.430 zamoranos con el ciclo completo, es una cifra muy buena", indicó San Damián. Zamora se sitúa en Castilla y León a la cabeza en porcentaje de población vacunada. Así, con primeras dosis, un 83,10% de la población ya la ha recibido y, respecto a la pauta completa, un 80,50% de los zamoranos ya han recibido las dos dosis (137.470 personas). Al mismo tiempo, hay que destacar el aprovechamiento de los inyectables, con un 98,84% de dosis administradas sobre las recibidas. Esta semana comenzará un ciclo de vacunación enfocado en las recaptaciones y la autocita".

En estos momentos "estamos dando las últimas recaptaciones a todas aquellas personas que no se vacunaron porque no ha podido o no quisieron, porque desde luego todos los grupos etarios han sido ya convocados. En Zamora hemos acabado con todos los grupos de edad, estamos esta semana recaptando a los más jóvenes de 12 a 18 años y también de 18 a 29. Es un importante grupo de personas, porque es un estrato poblacional que se mueve mucho y por tanto mientras antes se vacunen, mejor".

Paralelamente, "haremos otro tipo de recaptaciones para acabar de vacunar a los pequeños grupos poblacionales" residuales. "La idea es que en un par de semanas el centro masivo de Ifeza podamos cerrarlo y pasar a hacer vacunación en otro lugar más pequeño y que el recinto ferial pueda seguir haciendo su labor, agradeciendo la colaboración de la Diputación".

Evolución epidemiológica

Respecto a la evolución epidemiológica y, tal y como ha destacado el Jefe del Servicio Territorial de Sanidad, Casto López Cañibano, la incidencia acumulada desciende en la provincia de Zamora con una incidencia a 14 días de 174,69 casos por cada 100.000 habitantes, según la última actualización del 5 de septiembre. Respecto a la ocupación hospitalaria, la Gerente de Asistencia Sanitaria, Montserrat Chimeno, ha informado que, en la actualidad, existen 20 ingresos en planta y 3 en UCI por COVID-19.

En las últimas horas ha fallecido una persona más, con lo que son 24 los muertos en la quinta ola.

Todas las administraciones presentes en el CECOPI siguen haciendo hincapié en hacer un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva y a la prudencia en general, y recuerdan que es imprescindible llamar al centro de salud si cualquier ciudadano presenta síntomas o si resulta positivo en un test de antígenos de farmacia el resultado ha de confirmarse con una prueba PCR

Inicio de curso

De cara al inicio del curso escolar, este próximo viernes, la Consejería de Educación mantiene vigentes todas las medidas de prevención contra el coronavirus activadas ya durante el pasado ejercicio.

