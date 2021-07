La provincia de Zamora afronta una semana crítica desde el punto de vista sanitario, con un repunte de casos positivos por coronavirus sin precedentes desde el pasado verano. Los brotes que la semana pasada comenzaban a alertar a las autoridades se han propagado a gran velocidad hasta destapar un auténtico aluvión de contagios, hasta 195 durante el fin de semana, que ya han sido detectados por Sacyl y que podrán ser muchos más en cuanto se retome la práctica de pruebas de diagnóstico que ha estado bajo mínimos a lo largo del fin de semana, dejando a decenas de ciudadanos con síntomas sin respuestas durante el sábado y el domingo. Este incremento de casos es especialmente preocupante entre la población joven, que es la que está sin vacunar. No obstante, también se están registrando casos de infectados con una de las dosis de la vacuna ya recibida.

La situación es crítica para una provincia que ha visto cómo en una semana las estadísticas han dado un completo vuelco, hasta el punto de poner en peligro las pautas para la desescalada. Y es que la velocidad de propagación del virus parece imparable a lo largo de las últimas jornadas, llegando uno de los brotes a superar de manera holgada el centenar de casos positivos asociados. Se trata del brote dado a conocer el pasado jueves por la Junta de Castilla y León, que en un principio se relacionó con la actividad en las aulas de la Escuela de Magisterio y posteriormente se trasladó al ocio extraacadémico de diferentes alumnos universitarios. Sea como fuere, ese brote estaría ahora mismo sin control, de acuerdo con la información que ha podido obtener este diario.

A lo largo del pasado fin de semana, la Junta de Castilla y León ha localizado 195 casos positivos en el conjunto de la provincia, de los que 88 se registraron el sábado y 107 el domingo. Pese a que la administración regional había anunciado que únicamente iba a ofrecer datos oficiales los días laborables, el vicepresidente Francisco Igea ha publicado esta tabla en su perfil de Twitter este pasado domingo, incumpliendo así la palabra dada desde el primer día. Una decisión que, probablemente, ha venido dada por la gravedad de la situación que se vive actualmente tanto en la provincia de Zamora como a nivel de toda la comunidad autónoma. Y es que, de acuerdo a los datos ofrecidos por el número dos del Ejecutivo dirigido por Alfonso Fernández Mañueco, las provincias de Burgos, León y Zamora se enfrentan a un momento crítico debido al importante repunte de la enfermedad entre su población joven.

Pese a las circunstancias, las autoridades sanitarias zamoranas han preferido guardar cautela sobre un posible cribado masivo que sí se ha ejecutado a lo largo del pasado fin de semana en otras provincias del entorno como, por ejemplo, León. Allí, la respuesta masiva de los jóvenes ha permitido localizar en apenas dos días a casi 700 positivos asintomáticos, lo que permitirá controlar en la medida de lo posible la propagación del virus. Desde la Junta de Castilla y León han asegurado que todas las opciones para la provincia de Zamora están encima de la mesa, aunque antes habrá que evaluar en qué punto de gravedad se encuentra la situación a nivel global.

La Junta seguirá su plan de vacunación pese al repunte en la veintena

El repunte de casos positivos de coronavirus entre los adolescentes y jóvenes no alterará, de momento, el plan de vacunación establecido por la Junta de Castilla y León. La administración regional, que se encuentra inmersa en la inmunización a la franja de 30 a 40 años, ha argumentado que esta ola de contagios entre la juventud no compromete al sistema sanitario ni a sus hospitales, por lo que no está previsto tomar medidas extraordinarias como un posible adelanto del pinchazo.

Esta decisión contrasta con la política que están siguiendo otras comunidades autónomas ante el incremento de casos entre los jóvenes. Baleares, por ejemplo, ha abierto la cita libre para la vacunación entre los 16 y los 29 años tras los últimos acontecimientos en las islas, mientras que Galicia abrirá esa autocita en el día de hoy para la franja de edad de los 18 a los 29 años. Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Ceuta y Melilla son otros de los territorios que ya han comenzado a inmunizar a estos grupos de edad o lo harán a partir de la presente semana.

Por otra parte, y siguiendo el mismo criterio que Castilla y León, se encuentran comunidades como País Vasco, Andalucía, Aragón, Extremadura, Murcia, Navarra, La Rioja o Comunidad Valenciana, que han mostrado su intención de no alterar los planes de vacunación ya establecidos. Todas ellas se encuentran actualmente vacunando a ciudadanos por debajo de los cuarenta años, por lo que calculan que podrán llegar a los veinteañeros en el mes de agosto.

La provincia alcanza las 190.000 dosis administradas

La provincia de Zamora ha alcanzado esta última semana las 190.000 dosis de vacuna contra el coronavirus administradas a su población, lo que sitúa a este territorio en los más aplicados de toda Castilla y León tanto en primeras dosis como en ciclo completo. Precisamente, el número de zamoranos que ya han concluido la pauta completa se encuentra ya en 85.089. Solo en la última semana, un total de 9.369 han recibido la segunda dosis. En estos siete días precedentes, la provincia había recibido 10.560 vacunas y las ha puesto prácticamente todas, principalmente segundas dosis. De hecho, el primer pinchazo ha llegado tan solo a 1.062 personas correspondientes a la generación de 1982.

Esta semana que se inicia hoy avanzará la vacunación entre los treintañeros, pero solamente con una quinta, la de quienes cumplen 38 años (nacidos en 1983), llamados el día jueves 8 de julio durante toda la jornada en el recinto ferial de Ifeza en la capital y el viernes 9 en el Centro de Negocios de Benavente, en horario de tarde, en ambos casos con divisiones horarias según el mes de nacimiento. Además, están llamados para las segundas dosis tanto en Zamora como en Benavente los nacidos en 1972, 1973, 1974, 1975 y 1976 vacunados con Pfizer y los nacidos en 1958 y 1959 vacunadas con AstraZeneca. Toda la información al respecto está en la web de Sacyl y aquí.

