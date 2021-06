Un empresario zamorano acaba de ser condenado a seis meses de cárcel por estafar a un suministrador de paja, al que lleva siete años sin pagar 10.073 euros a pesar de los pleitos emprendidos por él, sin éxito hasta la sentencia que acaba de dictar la Audiencia de Zamora, tras aceptar el acusado haberse enriquecido de forma ilícita y avenirse a abonar 8.000 euros, ya en manos del empresario que le sirvió la paja, y que ha renunciado al resto del dinero, convencido de que será difícil cobrarlo.

El acusado, único administrador de la sociedad mercantil "Movimientos Los Páramos", cuya actividad principal es la demolición y derribos, justificó su actitud durante el procedimiento a su condición de analfabeto y alegó no ser responsable de la operación de compra del artículo en abril de 2014, apalabrada por su padre.

Sin embargo, el imputado llegó a emitir el 24 de abril un pagaré sin tener fondos con cargo a su cuenta a favor del vendedor, que no pudo hacerlo efectivo. La Fiscalía y la acusación particular sostienen que el procesado en un delito de estafa, que declaró en el juicio de esta mañana por videoconferencia, es el responsable de no pagar la factura del pedido como responsable único de la sociedad zamorana que adquirió el material al empresario extremeño que le denunció.

El imputado conocía la falta de liquidez de la sociedad que administraba desde junio de 2012, puesto que las cuentas anuales tuvieron resultados negativos hasta 2014, según los hechos probados.