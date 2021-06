La Junta de Seguridad Local se ha reunido este jueves en el Ayuntamiento de Zamora con el objetivo de coordinar el operativo de cara a las Ferias y Fiestas de San Pedro, cuyas actividades comienzan mañana. La reunión ha estado presidida por el alcalde, Francisco Guarido, y ha contado con la asistencia del subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, la concejala de Protección al Ciudadana, Concha Rosales, el técnico de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, José María Barrios, y los mandos de Policía Municipal, Guardia Civil, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja de Zamora.

En lo que respecta los principales actos de concentración de personas que organiza el Ayuntamiento en la plaza de la Catedral, las aceñas de Cabañales o el auditorio Ruta de la Plata, Francisco Guarido aseguró que están perfectamente protocolizados en cuanto a medidas de aforo, distanciamiento y seguridad, de acuerdo con la actual fase del estado de alarma; al tiempo que estarán suprimidas las hogueras de San Juan o las habituales concentraciones de las peñas, por lo que no deben producirse grandes problemas. No obstante, se establecerá un sistema de información y vigilancia por parte de la Policía Municipal, para evitar que se produzcan actos que no estén autorizados.