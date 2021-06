El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, cree que la reunión prevista con Renfe para el día 15 carece de sentido, ya que tenía como finalidad reclamar la reposición del tren madrugador, que ya se ha conseguido.

La postura la ha expresado en un mensaje publicado en las redes sociales: “Siempre tuve confianza en que igual que se suspendieron muchos horarios de tren con motivo de la pandemia, se recuperarían poco a poco en la desescalada final. Y ha sucedido, lo cual es muy positivo con respecto al llamado tren madrugador. Evidentemente la presión institucional y ciudadana ha dado el último empujón ara que la recuperación fuera cuanto antes. Tampoco hay que cerrar los ojos al trasfondo político que tienen siempre estas y casi todas las cuestiones públicas en la política corta. Las instituciones íbamos a Madrid a visualizar esa posición. La reunión ya carece de sentido. El primer objetivo ya está conseguido; el segundo, que los precios del billete bajen, demos un poco de cuerda al Gobierno para que lo trabaje. Partido a partido”.

No piensa lo mismo el presidente de la Diputación Francisco José Requejo, quien fue quien solicitó la reunión con Renfe y que considera que aún hay que seguir con la reivindicación sobre todo para lograr algún tipo de bono para los viajeros recurrentes, con el fin de lograr el objetivo de que este tren abra el camino para la gente que quiera seguir viviendo en Zamora para trabajar el Madrid. No es tarea fácil, ya que lo más habitual es que este tipo de bonos se centren en las líneas declaradas como obligación de servicio público y la de Zamora no lo está.

Dos paradas

Mientras tanto la página oficial de Renfe publicaba ayer, como había prometido el ministro de Fomento, José Luis Ábalos los billetes para el tren madrugador con salida a las 7.05 de la mañana desde Zamora con destino a Madrid Chamartín, donde llega a las 8.37, con paradas tanto en Medina del Campo (Valladolid) como en Segovia, y regreso a partir de las 19.40 desde la capital de España. Por la tarde el tren llega a Zamora a las 21.14 horas.

Los billetes han salido inicialmente a un precio de 14,75 euros, y de hecho se podían conseguir a este precio sin mucha dificultad la mayoría de los días. En las jornadas con más demanda de viajeros, sin embargo, los precios han ido subiendo, como por ejemplo en la jornada inaugural del 21 de junio, que es lunes y por tanto un día propicio para utilizar esta nueva relación entre Zamora y Madrid que ayer tarde estaba a 24,85 euros.

El tren es de la serie 121, un Intercity, solo con clase turista, es decir, el mismo convoy que se suprimió en su día.