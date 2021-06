Renfe pone a la venta hoy mismo los billetes para el tren madrugador, que retoma su funcionamiento a partir del 21 de junio, según anunció el propio ministro de Fomento, José Luis Ábalos en su cuenta de Twitter. Si bien a primera hora de esta mañana la venta seguía aún inactiva. ha sido a las 9 de la mañana cuando la comercialización de estos viajes ya se ha hecho efectiva. El tren madrugador regresa además con las mismas características que tenía el que venía funcionando desde mayo de 2018 y que se suprimió a raíz de la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Será un Avant 121 que se vende comercialmente como Intercity (anteriormente se llamaba AV City) que saldrá por la mañana desde Zamora a las 7.05 y llegará a Madrid Chamartín a las 8.37 para regresar, por la tarde, a las 19.40 de la mencionada estación madrileña y estar en la capital del Duero a las 21.14 horas. En ambos casos, con parada en Segovia Guiomar. Funcionará a diario, de lunes a viernes.

Renfe siempre se ha resistido primero a poner en marcha el tren y después a retomarlo, porque es un servicio deficitario (pierde en torno al millón de euros anuales) y no acaba de funcionar como servicio de referencia diario entre Madrid y Zamora, salvo determinados días de la semana, como puede ser el lunes de ida y el viernes de vuelta.

Sin embargo la presión política, primero de populares con Fernando Martínez Maíllo, entonces con mucho poder en Génova a la cabeza y ahora con el diputado Antidio Fagúndez y las gestiones ante el ministro José Luis Ábalos, han conseguido primero lo más difícil, la puesta en marcha del año 2018 y posteriormente retomar este servicio en este junio del 2021.

La presión política ha funcionado porque se ha visto acompañada de una fuerte presión de las instituciones locales y la autonómica y también por parte de la sociedad civil, bien ciudadanos a título individual, bien integrados en organizaciones, como las asociaciones Ferroviaria Zamorana, que incluso llegó a proponer un plan alternativo con el denominado “tren sombra”, o la plataforma de usuarios del AVE en Castilla y León en la que está integrado el Grupo Tren Zamora.

Hay argumentos, por supuesto para defender el tren madrugador. Por ejemplo, que no existe ninguna conexión directa entre Zamora y Madrid, lo que hace que las frecuencias dependan de las necesidades de Galicia, no de las de la provincia. Así, el primer tren parte a la capital de España a las 9.47 con lo que no se puede llegar a Madrid antes de las once de la mañana, una hora realmente tardía no sólo para ir a trabajar sino para prácticamente cualquiera que sea el motivo del viaje a la capital de España. Lo mismo pasa con el regreso, ya que el tren más tardío es el de las 18.25 de la tarde con sentido de Madrid hacia Zamora.

Hay que tener en cuenta que el tren, que tarda hora y media o incluso menos, y une el corazón de las dos ciudades, Madrid y Zamora es el medio de transporte de referencia, ya que supera al autobús sobre todo en tiempo (tarda la mitad) cuando no también en comodidad. El talón de Aquiles del tren, las frecuencias y en ocasiones el precio, sobre todo en esta época postpandemia donde escasean los precios de promoción habituales antes de la crisis del coronavirus.

Ahora solo falta que el tren madrugador sobreviva el tiempo suficiente para ver si el tren tiene demanda.

El sueño de poder trabajar a 250 kilómetros de casa

Ha cogido fuerza una teoría según la cual el tren madrugador puede ser un elemento fundamental para fijar población en la provincia de Zamora, ya que ahora deja Madrid a hora y media y en un futuro no muy lejano a una hora.

La extensión del teletrabajo permite que haya trabajadores que vivan en Zamora, una ciudad mucho más barata y con alta calidad de vida y trabajen en Madrid, aunque se tengan que desplazar algún día por semana a capital de España. Incluso que haya gente que vaya y venga todos los días entre Zamora y Madrid, aunque para conseguir que esta opción sea viable harían falta bonos o sistemas de billetes baratos para los usuarios recurrentes.

Está por ver que la realidad certifique esta visión de las cosas, aunque para comprobarlo lo primero y fundamental es que haya tren. Según un estudio realizado por Renfe, sólo había un viajero que realizara el trayecto diario en el tren madrugador y muy pocos lo usaban por motivos laborales.

Una inversión millonaria que se refleja en un aumento de usuarios

El propio informe de Renfe que desaconsejaba retomar el tren madrugador contenía, curiosamente, datos que permiten defender lo contrario. La inversión millonaria de la vía del AVE supuso pasar de un tiempo de viaje de dos horas a Madrid a 1 hora y 35 minutos, lo que tuvo su reflejo en el aumento de viajeros entre Zamora y Madrid, que casi se doblaron entre 2015 y 2016, al pasar de 63.402 a 124.988.

Y entre los años 2017 y 2019 el incremento de viajeros continuó a muy buen ritmo, al pasar de 121.567 en 2017 a 142.175 en el año 2018 y los 155.808 en 2019. Entre 2017 y 2018 la demanda se incrementó en 20.604 pasajeros, de los cuales 10.197 correspondían al tren madrugador.

Hay que tener en cuenta que el tren madrugador sólo funcionó ocho meses escasos en 2018. El informe de Renfe no explica cuántos de los 13.633 viajeros ganados de 2018 a 2019 eran de este tren.