El colectivo de farmacéuticos cuestiona la legalidad del consentimiento informado a firmar por los usuarios para aceptar una segunda dosis de vacuna de coronavirus de una marca diferente a la primera que recibieron, que para estos profesionales menores de 55 años fue de Astrazeneca y que ayer comenzaron a recibir la segunda inoculación de la misma marca, explica el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Zamora, Juan Prieto Corpas. El consentimiento “ofrece dudas de su validez jurídica porque la población no está preparada para entender la información que contiene” y porque, además, esta no es completa al faltar el estudio de seguridad, “la fase tres”, que no se ha hecho. Además, no existe el estudio comparativo, “no se ofrece toda la información para conocer las consecuencias que podría tener el recibir dosis de diferentes vacunas” contra el COVID, concreta.

Relacionadas El coronavirus vuelve a apagar una vida en Zamora

El farmacéutico indica que para completar esa fase tres “se requiere mucho más tiempo a fin de ver los efectos adversos que puede tener” ese sistema de inoculación y zanja que “si no existen suficientes dosis de Astrazeneca, que nos lo digan y sabremos que se nos está usando como conejillos de indias”, pero que Sanidad no recurra a ese consentimiento informado que no puede denominarse como tal, a su juicio, al carecer de la conclusión de los ensayos pertinentes para comprobar todos los efectos que pueden derivarse de esa combinación de medicamentos.

En este sentido, se remite a las recomendaciones de la evidencia científica de la OMS y de la EMA (Agencia Europea del Medicamento) y echa de menos el informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Desde su punto de vista, el estudio CombiVacs, está en fase dos: analiza la eficacia pero no la seguridad de las vacunaciones, sin comparar las dosis autorizadas (es decir, la Astrazeneca-Astrazeneca y la Astrazeneca-Pfizer).

No obstante, el sentido común de los ciudadanos se ha impuesto y se felicita de que la mayoría esté solicitando que le inoculen con la misma vacuna. “La gente es tan lista que está eligiendo lo que debe, hemos estado haciendo lo que convenía” al tener la opción de rechazar un tratamiento “frente a lo que se nos dice”, o sea, el ciudadano “ha optado por lo que la ciencia ha dispuesto, por la evidencia científica”.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos ha destacado la buena organización de la vacunación y ha felicitado a la gerencia de salud de área de Zamora, a todos los agentes implicados, desde atención primaria a enfermería, entre otros. E insiste en que “recomendamos a todo el mundo que se vacune, el mejor medio que tiene la salud pública para salvar vidas”.

TODA LA INFORMACIÓN DE CORONAVIRUS EN ZAMORA