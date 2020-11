Una de las claves para llevar una vida más saludable y encontrarnos mejor, además de hacer ejercicio físico a diario y mantener una alimentación de calidad y equilibrada, es tener una buena higiene postural para prevenir y evitar problemas y dolores de espalda.

El ajetreo de la vida actual, en la que el uso del teléfono móvil y del ordenador juega un papel fundamental, puede repercutir negativamente en la salud debido a la adopción de malas posturas durante tiempos prolongados, lo que puede provocar problemas de cervicales y de espalda.

En Samade no solo te ayudamos cuando tienes alguna lesión, sino que también te ayudamos a prevenirlas. Tu salud en buenas manos.

Para evitar estas dolencias o paliarlas si ya se padecen, el mejor consejo es recurrir a la fisioterapia, una disciplina de la salud especializada en el tratamiento de lesiones por medios físicos como el calor, el frío o el ultrasonido, o por ejercicios, masajes o medios mecánicos.

Los fisioterapeutas son profesionales sanitarios que tratan lesiones, contracturas, calambres, contusiones o tendinitis, entre otras afecciones. En Zamora pueden encontrarse centros de fisioterapia y rehabilitación integral que ofrecen tratamientos personalizados y masajes terapéuticos.

Tratar el dolor lo antes posible: parece logico pero la mayoría no acuden al fisioterapeuta en los primeros inicios del dolor. Consiguiendo agravar la lesión. No deberías esperar para visitar a tu profesional de confianza, No se quita solo, en Físio Life pensamos en tu Salud.