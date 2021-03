El Zamora CF se presentará en Riazor con ocho bajas para enfrentarse al Deportivo de la Coruña. Se trata de las ya conocidas de Juanan, Adri Herrera y Coque por lesión, las de Mapisa y Mese, que se encuentran con sus selecciones, además de Astray, Abel y Parra, que continúan con problemas físicos. Será una nueva oportunidad para que los menos habituales tengan minutos, tal y como expresó el entrenador, David Movilla. “Me gustaría tener a todos, pero mientras tenga once para jugar, no me voy a quejar”, comentó el míster.

Respecto a cómo afrontan el encuentro frente al Deportivo de la Coruña, Movilla dejó claro que necesitarán ir al límite para superar el partido. El entrenador insistió en que es “complejo” encontrar una clave para la victoria, pero tiene claro que “intentaremos ser nosotros, ser protagonistas, llevar la iniciativa… ante un rival con grandes capacidades y futbolistas que han vivido partidos de esta necesidad e incluso mayor”. Con todo sí avanzó que “necesitamos ser mejores de lo que hemos sido las últimas semanas, con más descaro, personalidad y defender mejor”. Movilla espera un buen Dépor ante el que quieren dar el mejor nivel, pero sabe que los gallegos, que se juegan mucho, lo pondrán muy complicado.

Entre otras cuestiones, y respecto a que la Federación Española no considere profesional la futura Primera RFEF, recordó que en esta categoría hay profesionales que viven de ellos (es el caso del Zamora CF) y cree que decir que no es profesional “no se ajusta a la realidad”.