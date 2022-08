⏪💥 #LaVuelta22 se pone seria con el primer final en alto. Lluvia, niebla y emoción en Pico Jano. ¡Disfruta de la etapa 6⃣en solo 1'!



🎬Things got serious on Stage 6 as the riders took on the challenge of Pico Jano to conclude 181.2km of brutal racing!@gorouvy pic.twitter.com/cLjESOZ3zQ