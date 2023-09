El "mundo padres" en el "mundo cole" da para mucho: para morirse de la risa, para cabrearse y para perder la paciencia. La vuelta al cole implica el reencuentro de los niños con sus compañeros y, por ende, con sus padres. Con unos lo haces con gusto porque incluso compartes jornadas, meriendas, salidas y muchos cumpleaños. Sin embargo, a otros no los tragas.

Aquí van los cinco perfiles padres/madres del cole en el que seguro que "fichas" a muchos conocidos:

El que lo sabe todo

Da igual que hables de pedagogía que de leyes. Ese padre o madre es el ministro o ministra de todas las carteras porque lo sabe absolutamente todo: de sus hijos y de los tuyos. El mejor consejo ante uno así es limitarte a ser correcto con él y seguirle la corriente lo justo. Pero sin chapas, por favor.

El que no se entera de nada

En el extremo contrario está el padre que nunca se entera de nada. Podéis llevar mil mensajes en el grupo de padres de WhatsApp hablando sobre la excursión a la granja, que él de repente preguntará algo así como "pero entonces cuándo es la salida y a dónde". Paciencia con ellos, dan más ternura que otra cosa, aunque a veces son más listos de lo que parecen.

El zombi

Puede llegar incluso a fingir que habla por teléfono con tal de no saludar. Nunca te mira a los ojos, es imposible cruzar miradas porque solo encauza su vista al suelo: caminar, caminar, recoger a su hijo -cualquier día se lleva a otro que no es el suyo por no mirar-, caminar, caminar, y fuera peligro. Huye de los grupos y de todo lo que implique intercambiar opiniones con otros padres porque sabe que siempra habrá problemas. El zombie es más inteligente que nadie, desde luego. Pero hay que valer.

El pegatina

Quiere hacerlo todo con tu familia con la excusa de los niños... dentro y fuera del cole: merendar, ir de excursión, meterse en tu grupo de amigos o incluso apuntar al niño a las mismas activiades que los tuyos para estrechar lazos y forjar la amistad como el cemento. SOS: toxicidad a la vista. Huye de ellos como de las llamas porque si te atrapan, estás tocado y hundido, no podrás deshacerte de ellos porque siempre están ahí.

El relaciones públicas

No va al colegio a buscar a sus hijos en realidad. Es la excusa perfecta para quedarse de cháchara hasta cuando las puertas del colegio ya están cerradas.

Los ex

Cuando llevas unos años con los mismos compañeros de tus hijos, ya pilotas a la perfección quiénes se han separado, quiénes han vuelto y quién no es su madre sino la pareja de su padre. Hay que tener un cuidado extremo en meter la pata así que si no estás seguro si es su progenitor real por mucho que se te parezcan como dos gotas de agua, calladito estás más guapo. Puedes herir muchas sensibilidades.

El kiosko andante

Ya puedes hartarte de decirle a tus hijos que no les llevas nada a la salida del colegio porque luego no comen. Siempre hay alguno que se contonea con su bolsa de gusanitos delante de las narices de tu hijo mientras se chuperretea bien los dedos para que nadie dude de lo ricos que están. Suelen ser siempre los mismos y te minan la moral porque en cuestión de segundos tienes a tu hijo despotricando sobre la mala fortuna de tener un padre como tú preocupado por su pirámide alimenticia.

Hay muchos más tipos de padres. Tantos como progenitores. Estamos seguros de que has pensado en alguno que conoces mientras leías esto... pero no te olvides de algo: otros habrán pensado en ti. ¿De qué tipo eres?