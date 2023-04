La red social Twitter retiró este jueves las marcas de verificación azul a las cuentas que no están abonadas a Twitter Blue, una suscripción que cuesta 8 dólares al mes (7,29 euros), rompiendo así de manera definitiva la política empresarial anterior a Elon Musk, cuando Twitter daba esta verificación de forma gratuita a personas públicas.

"Eliminaremos las marcas de verificación heredadas", había anunciado este miércoles en un tuit la cuenta Twitter Verified.

Los usuarios de Twitter Blue pueden editar sus tuits, publicar contenido de hasta 10.000 caracteres y conseguir que el algoritmo de la plataforma impulse sus tuits.

Sin embargo, solo el 0,2% de los usuarios de la red pagan por Twitter Blue: en marzo, Twitter Blue tuvo alrededor de 116.000 suscripciones confirmadas en la web, un 138% más que el mes anterior, según Similarweb.

Esta cantidad de abonos no produce ingresos suficientes como para compensar el dinero que la empresa perdió cuando diversas compañías dejaron de insertar publicidad en Twitter con la llegada del director ejecutivo de Tesla y XSpace.

Las constantes polémicas y cambios bruscos de Musk durante su primer año en red han hecho que los anunciantes hayan huido en masa de la red social fundada en 2006, lo que provocó que los ingresos por publicidad cayeran recientemente hasta en un 75 %, según The Washington Post.

Muchos usuarios y medios de comunicación han dicho que no planean pagar la tarifa de 8 dólares por mes por empleado y 1.000 dólares por mes para las marcas de verificación de sus organizaciones -esta última de color amarillo-. Como es el caso de The New York Times o de la actriz Halle Berry, quien anunció este miércoles que se unirá a los "no verificados".

La fecha que se ha elegido para este cambio hizo pensar en un principio que tal vez era una broma, ya que el 20 de abril -escrito 4/20, en inglés- es para muchos "el día de la marihuana", y esa broma ya la ha usado Musk en otras ocasiones.

En 2018 Musk tuiteó: "Estoy considerando sacar a Tesla de la bolsa a 420 dólares. Financiación asegurada" y luego dijo que era una broma.