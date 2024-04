Bertín Osborne: las mujeres y las cabras

El programa "Aruser@s" suele hace un repaso de los mejores zascas de la semana y de los comentarios que más han llamado la atención en el marco de la actualidad del famoseo. Bertín Osborne es de los que habla alto y claro, para bien o para mal, y suele dejar perlitas que otros programas recuperan para sacar punta a la frase en cuestión.

En concreto, en esta ocasión se han fijado en esta relacionada sobre la infidelidad entre las parejas y el razonamiento de que los hombres suelen ser más infiles que las mujeres.

A tal afirmación, el cantante contesta: "¿Y los hombres con quiénes son infieles, con mujeres o con cabras?", dijo para dar a entender que las mujeres lo son por igual. Gabriela Guillén

La paraguaya, de telón de fondo

Mientras tanto, Gabriela Guillén continúa su vida. Muy centrada en su hijo, parece que todavía Bertín no ha recibido la demanda de paternidad interpuesta por Gabriela pero va a agotar todas las vías antes de hacerse las pruebas de ADN. Todo apunta a que el propio Bertín ha podido ver a través de fotos -no lo conoce aún- que el niño es un calco de él: rubio y con ojos claros.

La paraguaya ha perdido la esperanza de poder acercar posturas con Bertín, y parece que es algo que ni siquiera le importa ya: "Si hubiesen podido hablar entre ellos como dos personas adultas, esto sería totalmente diferente. A ella le da mucha rabia y le da pena que se haya estropeado lo que tenían, porque le hubiese encantado seguir a día de hoy. Pero ahora la veo tan a gusto que yo creo que no tiene ni ganas" sentencia.

El objetivo de Gabriela

Lo único que ahora pretende Gabriela, como confiesa su amiga, "es quedar bien las cosas entre ellos porque tienen un hijo y el día de mañana cuando ese hijo vea la televisión y entienda las cosas no es justo porque tiene un padre y una madre. Si no estuviera el niño, cada uno estaría por su lado, lo normal es arreglar las cosas por tener un hijo en común y ya está, pero llegar a ser amigos y tomarse un vino no lo veo" reconoce.