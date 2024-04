Íntima amiga de Gabriela Guillén y convertida en una especie de 'portavoz' de la modelo desde que comenzó su cruzada contra Bertín Osborne para demostrar que es el padre de su hijo, Raquel Arias ha revelado cómo se encuentra tras las últimas declaraciones en las que el presentador confiesa que nunca ha estado enamorado ni sabe lo que es.

"Ella está muy centrada en su hijo, pasando un poco de todo lo que va surgiendo, tema de polémicas, también de esta entrevista; es algo que tampoco le sorprende, por decirlo de alguna manera" desvela. Muy crítica con el cantante de rancheras, la modelo cree que "hay que medir las palabras cuando hay hijos por medio. Has estado 20 años con una persona de la cual has dado a entender que no has estado enamorado y me parecen cosas fuera de lugar que puedes evitar".

Tras las informaciones que aseguran que Bertín todavía no ha recibido la demanda de paternidad interpuesta por Gabriela pero va a agotar todas las vías antes de hacerse las pruebas de ADN, Raquel -que conoce al niño- ha dejado claro que el artista no debería tener ninguna duda, dejando entrever que se parece mucho a él: "Si lo conociera, yo creo que no tendría ninguna duda". "Además, porque es que no tiene por qué tenerla. Lo que tendría que haber es hecho actuar desde el minuto 1 y ser un hombre como tiene que ser y actuar como padre, aunque no quieras actuar como padre, porque Gabriela lo está llevando bien pero es complicado llevar un hijo sola" apunta, apelando a que él debería responsabilizarse de sus actos.

Y, como nos cuenta, la paraguaya ha perdido la esperanza de poder acercar posturas con Bertín, y parece que es algo que ni siquiera le importa ya: "Si hubiesen podido hablar entre ellos como dos personas adultas, esto sería totalmente diferente. A ella le da mucha rabia y le da pena que se haya estropeado lo que tenían, porque le hubiese encantado seguir a día de hoy. Pero ahora la veo tan a gusto que yo creo que no tiene ni ganas" sentencia.

El objetivo de Gabriela

Lo único que ahora pretende Gabriela, como confiesa su amiga, "es quedar bien las cosas entre ellos porque tienen un hijo y el día de mañana cuando ese hijo vea la televisión y entienda las cosas no es justo porque tiene un padre y una madre. Si no estuviera el niño, cada uno estaría por su lado, lo normal es arreglar las cosas por tener un hijo en común y ya está, pero llegar a ser amigos y tomarse un vino no lo veo" reconoce.

La estrategia de Berlín

A pesar de que algunos han puesto en duda que Gabriela mandase un burofax al cantante para que se haga las pruebas, Raquel sostiene que "el abogado mandó la solicitud de demanda para poder hacerse la prueba y no ha habido respuesta por parte de Bertín porque lo que va a hacer es alargarlo al máximo posible y no lo entiendo". "Si tú en un principio dices que quieres una prueba de paternidad, ella te ha puesto la facilidad para poder hacerlo porque está segura 100% que el hijo es de él. Y lo que le pasa es que sabe que el hijo es suyo y quiere alargarlo al máximo posible cuando ya tiene una edad" apunta, convencida de que es el motivo por el que Bertín no ha contestado al burofax.

Algo que no ha afectado a Gabriela, que como desvela su amiga "está súper feliz con su hijo y cada vez que habla se le cae la baba". "Me encanta verla así porque creo que era lo que necesitaba. El embarazo lo ha llevado como podía pero ahora está feliz. Ella está deseando que acabe todo, que salga ya lo de la prueba para que todo el mundo sepa la verdad y ya está" ha asegurado.