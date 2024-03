Parece que las últimas noticias sobre la paternidad de Bertín Osborne han acabado con su paciencia hasta llevar al presentador a plantearse su marcha de la televisión. Sin embargo, un nuevo proyecto profesional estaría cociéndose para el cantante. Un reality de cocina podría ser el nuevo destino de la expareja de Gabriela Guillén y es que al parecer, las negociaciones estarían bastante avanzadas para que el presentador dé el salto a los fogones.

Proyectos profesionales a parte, el preentador vuelve a estar de actualidad, esta vez por el emotivo mensaje que la hija de Sandra Domecq, la primera mujer de Bertín e ha dedicado en el photocall de la semana de la moda de Madrid.

Eugenia Osborne se pronuncia

"Sí, estoy muy contenta, la verdad es que tengo suerte, es muy buena persona, muy cariñosa y con mis niños es maravilloso y lo quieren mucho, o sea, que me siento muy afortunada" nos confesaba la modelo cuando le preguntábamos por su relación con Miguel Barreiro.

Además, le preguntábamos por la polémica en la que se ha visto envuelto su padre en los últimos meses con el nacimiento del hijo de Gabriela Guillén y lo cierto es que no nos ha querido desvelar si su padre ha recibido la demanda de paternidad de la modelo: "No, es que no voy a hablar de ese tema, de verdad, no me preguntéis. Yo entiendo que me tenéis que preguntar, pero es que no voy a hablaros de nada".

La hija de sí que nos comentaba sentirse un poco perdida, situación que podría darse debido a las polémicas que rodean a su familia: "Pues, ahora mismo, pues diría que a lo mejor en algunos ámbitos de mi vida me siento como un poco perdida, pero creo que es algo bueno, porque te da como la oportunidad de poder elegir donde quieras ir. Entonces, estoy con mucha ilusión".

"No hablamos de ese tema"

Por último, tras las últimas declaraciones encima del escenario asegurando que se quería retirar de los programas de televisión, Eugenia nos confirmaba que su padre "está bien, de hecho, sí, lo veo este fin de semana y nada, pero está bien".

Eugenia Osborne explicó cómo se encuentra su padre, Bertín Osborne, con el que hace unos días compartió el cumpleaños de Kike, su hermano e hijo del cantante y Fabiola Martínez. "Mi padre está bien. De hecho, lo veo este fin de semana" y añadió "yo estoy bien y mi padre está tranquilo que es lo que nos importa así que eso es todo. Ya está recuperado de todo, del covid y todo eso ya se ha recuperado fenomenal así que ya tranquilos", añadió.

Sobre las pruebas de paternidad o el nacimiento del hijo de Gabriela Guillén, Eugenia Osborne, que ya comentó qué le parecería que su padre fichara por 'MasterChef', no quiere hablar y deja claro qué es lo único que le preocupa con respecto a su padre. "Nosotras no hablamos de este tema y punto. Lo que nos preocupa es que todo el mundo esté en su lugar y bien y ya está", aseguró.