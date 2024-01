Dejando a un lado la guerra mediática que mantiene con Ángel Cristo Jr. desde hace varias semanas, y demostrando que ha pasado página y nada ni nadie puede con ella -ni siquiera los demoledores ataques de su hijo en televisión- Bárbara Rey se ha convertido en la gran protagonista de la fiesta con la que Eduardo Navarrete ha celebrado este martes su 30º cumpleaños en la sala Florida Retiro de Madrid.

Arropada por Sofía Cristo, su mejor apoyo en estos momentos, la vedette ha reaparecido por todo lo alto y lo ha hecho en un lugar muy significativo para ella: sobre un escenario. ¿Su regalo al diseñador? Interpretar para él y para sus invitados su mítica canción 'Marionetas de cartón' que acaba de reversionar en clave electrónica junto a su hija.

Exultante y sin dejar de sonreír, Bárbara ha acaparado todas las miradas con un minivestido de lentejuelas azul marino y unas sandalias de taconazo. Y aunque ha preferido hacer playback en lugar de cantar su tema en directo, lo ha compensado dándolo todo con sensuales movimientos de la vedette que lleva dentro.

Los últimos tiempos no han sido fáciles y su hija llegó a asegurar que estaba muy preocupada por el bajón anímico que había experimentado a raíz de la entrevista de su hijo Ángel en '¡De viernes!', pero lo cierto es que la artista ha hecho borrón y cuenta nueva y ha reaparecido pletórica.

Precisamente para Sofía ha tenido unas bonitas palabras durante el cumpleaños de Navarrete, donde no ha dudado en gritar a los cuatro vientos lo importante que es para ella el apoyo de la Dj tras su guerra con Ángel Jr: "Es que yo la quiero tanto. Es que yo a Sofía, a mi Sofi como yo la llamo, la quiero tanto que yo no sé si voy a saber presentarla. Esa mujer maravillosa es un ser extraordinario, es un ser de luz que yo he tenido la suerte de que Dios la ponga en mi vida. Yo... a veces en la vida ocurren cosas duras, pero yo siempre estoy agradecida porque mi Sofía es una bendición de Dios y me compensa por todo lo que pueda ocurrirme o me haya ocurrido en la vida. Os quiero presentar a mi niña, sofía cristo, la más guapa del universo para mí" ha confesado emocionada antes de que su hija apareciese sobre el escenario para continuar con la fiesta.

Sofía Cristo cierra la puerta a su hermano

Después del complicado mes de diciembre que ha pasado debido a las declaraciones que su hermano, Ángel Cristo Jr, ha hecho en televisión sobre ella y su madre, Sofía Cristo ha hecho balance de lo ocurrido ante nuestras cámaras y nos ha asegurado que lo ha pasado muy mal.

Tras pasar la tormenta mediática, Sofía nos comentaba que "mal de muchos, consuelo de tontos, pero es verdad que oye que les doy las gracias de verdad porque hayan salido y haya pasado las logísticas de la prensa a otro lugar diferente que no sea mi casa".

Muy sincera, la hija de Bárbara Rey aseguraba que ahora mismo no piensa en una reconciliación con su hermano: "Sinceramente te digo que no pienso en eso. Solamente pienso en mi familia con la que tengo relación, que es mi madre y alguna otra", dejando claro que "les deseo lo mejor y yo lo único que quiero es que mi madre esté bien, trabajar y hacer mi vida y estar feliz yo".

De esta manera, Sofía sigue en la misma línea de dejar que pase el tiempo necesario para curar las heridas después de ver a su madre afectada por el testimonio de Ángel en televisión, contando una versión completamente distinta del infierno que vivió con su padre y de sus tejemanejes económicos con el Rey Juan Carlos.