Anabel Pantoja ha arrancado 2024 feliz. Por fin la vida le sonríe en lo personal con una relación estable y sin polémicas junto a su novio David, una persona alejada del mundo del famoseo, al menos, por ahora.

La sobrina de Isabel Pantoja ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista Lecturas en la que habla sobre sus planes de ser madre y habla de esta forma: "Estoy en el momentoy con la persona indicada, me lo debo, así que me encataría daros la noticia". Sin embargo, aún no puede hacerlo porque quiere cerrar antes otros "asuntos importantes" para poder dedicarse luego a la maternidad.

Anabel se convertirá así en una de las madres que ronda los 40 años con su primer hijo, una edad maravillosa para disfrutar de un bebé desde la madurez plena.

En la entrevista reconoce también que "me gustaría terminar mi casa y pasar un tiempo con todo montado antes de tomar la decisión", ha contado, si bien no quiere posponer mucho sus planes de tener una familia junto a David.

"Villa Panto"

La Pantoja pequeña tiene intención de irse a vivir a su nueva casa en abril, y allí "que podré descansar económica y mentalmente". Será quizá el momento en el que empiece a pensar en los niños, que le encantan tal y como demuestra con sus sobrinos. Un sueño que cumplirá muy pronto y que "estaré encantada de contarle a todo el mundo".