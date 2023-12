En "Desnudos por la vida", el programa que presenta Jesús Vázquez en Telecinco, los famosos que participan acaban literalmente desnudos por una buena causa, la lucha contra el cáncer. Pero en este programa también se desnudan por dentro, sincerándose ante la pantalla. Eso es lo que le ocurrió a una de sus participantes, Anabel Pantoja, que habló sobre la muerte de su padre: "Me dicen que ha sido mala hija".

Y es que, como explicó la sobrina de la tonadillera, hace menos de un año que perdió a su padre, sin duda uno de los peores momentos que ha vivido hasta ahora. Sin embargo, parece que algunos no consideran que Anabel esté llevando bien el luto. "Todavía me siguen diciendo que no le guardo el luto, que he sido mala hija y que por qué subo fotos riéndome y no estoy llorando por él", aseguraba ante las cámaras del programa de televisión.

Pero lejos de las críticas, Anabel asegura que su padre estaría orgulloso del trabajo que está realizando, también en "Desnudos por la vida". "Mi padre, si estuviera ahora mismo, estaría muy orgulloso de mí, se fue estándolo", aseguró con la voz entrecortada.

Madrid

Anabel dejó su ciudad natal, Sevilla, para emprender sus estudios en Madrid, donde se especializó en el arte del maquillaje. Su carrera despegó al convertirse en la asistente de su tía, sumergiéndose en el mundo de la televisión en 2011 como colaboradora de "El programa de Ana Rosa" en Telecinco. Su trayectoria televisiva continuó con participaciones notables en programas como "Mujeres y hombres y viceversa" entre 2013 y 2016, donde desempeñó el papel de comentarista.

En 2014, dio un paso audaz al unirse como concursante a "Supervivientes", compartiendo pantalla con personalidades como Oriana Marzoli, Bibiana Fernández y Víctor Sandoval. Sin embargo, su aventura en la isla fue breve, siendo la segunda expulsada tras quince días. Entre 2015 y 2017, amplió su presencia en la televisión como colaboradora de "¡Qué tiempo tan feliz!" y participante en "Levántate All Stars" en 2016, ambos en Telecinco y bajo la conducción de Jesús Vázquez.

En 2015, Anabel inició colaboraciones en el debate de "Gran Hermano 16" y en el programa diario "Sálvame", comenzando con intervenciones esporádicas que con el tiempo se tornaron fundamentales, ganando gran popularidad, especialmente en redes sociales, donde supera el millón de seguidores en Instagram. En 2019, se aventuró como concursante en "Gran Hermano VIP", compartiendo escenario con figuras como Alba Carrillo, Mila Ximénez y Antonio David Flores, siendo la primera en ser expulsada. En 2020, participó en "El tiempo del descuento", llegando a la final, y en septiembre del mismo año, se convirtió en la primera participante de "Solos/Solas" en Mitele Plus.

Carrera empresarial

Paralelamente, en 2018, Anabel inició una exitosa carrera empresarial al abrir un negocio de uñas y diseñar una colección de bañadores, así como la marca de joyas Lueli. También se desempeña como influencer en redes sociales en colaboración con la agencia Influgency. En 2021, incursionó en el diseño de complementos.

En 2022, Anabel participó en el reality "Supervivientes", compartiendo experiencias con personalidades como Kiko Matamoros, Marta Peñate y Desirée Rodríguez. Durante esta edición, entabló una relación con el esgrimista español Yulen Pereira, que llegó a su fin a principios de marzo del mismo año.

Además, Anabel formó parte de la gira latinoamericana de su tía Isabel, pero a su regreso, la relación con Yulen se rompió, convirtiéndola nuevamente en el centro de la atención mediática. A pesar de las especulaciones, Anabel ha desmentido las supuestas ilusiones que se le atribuyen.

Evidentemente, Anabel parece disfrutar de su vida al máximo y saca provecho de su faceta como influencer. Su participación en eventos recientes la posiciona como parte de la élite de los influencers españoles, compartiendo protagonismo con figuras destacadas como Dulceida, Manuel Carcelén, Luc Loren, Helena Gómez y David Muñoz Campillo.