Minutos antes de darle el 'sí quiero' a Carmen Otte en Jerez de la Frontera, el torero Juan Ortega decidía suspender su boda 'in extremis' y convertirse en un nuevo 'novio a la fuga' que huía de su propio enlace tras llamar por teléfono a su novia desde hace más de una década para confesarle que no estaba seguro de sus sentimientos y que no se quería casar arruinando el enlace y todos los planes posteriores.