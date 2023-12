El torero Juan Ortega no pasa por su mejor momento. Ni él, ni su familia ni, por supuesto, su exnovia. La decisión del diestro de dejarla plantada en el altar ha desembocado en una corriente de noticias, rumores y testimonios de todas las partes que han dejado a Ortega en el foco mediático.

Es raro el día que no salgan a la luz declaraciones de allegados que componen el puzzle de la historia de este pareja -o expareja- y una de las últimas proviene del propio padre de la novia, Miguel Ángel Otte, es decir, el que iba a ser el suegro de Ortega.

¿Qué le dijo su suegro?

Al parecer, las dudas de Juan Ortega sobre dar el paso por el altar no son nuevas. De hecho, tras varios años de relación, no se había atrevido a dar el paso de pedirle matrimonio a la cardióloga, algo que tanto ella como su familia esperaba como agua de mayo para formalizar la relación y tener hijos dado su marcado carácter católico. Ha trascendido una conversación entre Miguel Ángel Otte y Juan Ortega en el que el padre de ella le decía: "No querrás tanto a nuestra hija cuando has tardado tanto en pedirle matrimonio". La presión para Ortega, sin justificar lo ocurrido, ha podido con él.

Ella lo sabía

Amigos cercanos a la pareja aseguran ahora que la decisión del torero no fue tan repentina, sino que "el run run" de Ortega no era nuevo hasta el punto de haberle transmitido a ella su deseo de aplazar el enlace.