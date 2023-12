Alessandro Lequio no ha querido perder la oportunidad de utilizar su lugar como colaborador para dar su opinión acerca de uno de los temas más mediáticos del momento. Si hay algo que marca este suceso que ha dividido a una familia es sin duda alguna la controversia que han generado las palabras de uno de los protagonistas.

Lequio esquiva la polémica que lleva rodeándole meses, desde a llegada a mundo de su nieta y ha querido meter baza en la polémica que envuelve en estos momentos a Bárbara Rey. Ángel Cristo ponía el panorama mediático patas arriba tras conocer una entrevista con detalles inéditos sobre su vida al programa de entrevistas de Telecinco '¡De Viernes!'.

Las declaraciones de Cristo fueron divididas en dos entregas, cada una más incendiaria que la anterior. Fue en la segunda parte, emitida este viernes, donde revelaba que su madre le forzó a esconderse para sacarle unas fotografías íntimas junto al Rey Emérito cuando él tan solo tenía12 años: "La parte íntima, aunque te pueda afectar porque eres un niño, la medio bloqueas, lo normalizas porque a mi madre la he visto en muchas películas, actuando, pero es raro ver ahí a tu madre con un hombre".

En 'Vamos a Ver' han traído este tema a colación; una situación que, cuenta Ángel, "la solución de su vida". Alessandro Lequio no pudo contener la indignación y rompió el tono tranquilo de la conversación: "Vamos a ver, ver a tu madre manteniendo relaciones sexuales es perverso por los dos lados. No es una cuestión de ser modernos o ser antiguos, es lo que es y punto".

Sin embargo, sus argumentos no fueron en favor ni del uno ni del otro: "Da asco la madre, pero también el hijo. Me parece asqueroso". El resto de sus compañeros intentaban hacer entender al colaborador de que no le podían atribuir la culpa a un niño de doce años, como en ese momento tenía Ángel Cristo. No obstante, Lequio no relajaba el tono y seguía en sus trece: "Lo pongas como lo pongas, perversión por los dos lados. No sé cómo no te pudes escandalizar".

Más detalles sobre el suceso

Al parecer, según contó Cristo, él fue el encargado de hacerse con las cámaras, conectarlas y aprender a usarlas: "Se esconde una cámara en la habitación y en el comedor, conectado a un cable y a una cámara de vídeo". En concreto, las compras fueron un teleobjetivo de 400 mm y una Canon semi automática.

De hecho, ofreció detalles de cómo había sido alguna de dichas colocaciones: "En la habitación enfocaba la cama y se ve la cama. La calidad de la imagen era mala, pero se podía distinguir lo que pasaba en la cama".

Las fotos van más allá del lecho, detalló el protagonista de la entrevista: "Me escondo detrás de una valla, le hice un agujero por donde estaban las ramas y le hago unas fotos íntimas que van desde el porche a la barbacoa, a la piscina, en actitud romántica".