Sin duda, la luna de miel de Tamara Falcó e Íñigo Onieva no está siendo de color de rosa. Después de darse a conocer durante el viaje que la hija de Isabel Preysler habría prescindido de la empresa de interiorismo que se estaba encargando de la reforma del que será su hogar junto a su marido a partir del próximo octubre, parece que el ánimo de Tamara no mejora. Así lo desvela la revista 'Diez Minutos' en su portada, que explica que la marquesa está "muy triste" por no haber podido estar junto a su primo Álvaro Falcó, tras el fallecimiento de su madre Marta Chávarri.