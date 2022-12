Se acerca la época navideña y por ende, multitud de salidas con amigos y cenas de empresa en la que aparece la misma pregunta de todos los años: ¿qué me pongo? Es por ello que te traemos una selección de aquellos vestidos que van a arrasar estas fiestas y que además, cumplen con todas las tendencias de este año.

Primero, cabe recordar que el rojo y el negro siguen siendo los colores estrella de esta época. Así lo han demostrado las influencers más top de nuestro país, ya que se han adelantado a la fecha y han aprovechado sus eventos para lucir sus looks más navideños. Por eso te dejamos con diferentes opciones muy económicas, desde los looks más básicos hasta los más atrevidos, y todos por precios muy asequibles.

Sin duda alguna, Violeta Mangriñan nos ha dejado con las opciones más versátiles en su Instagram. Tal y como ella dice, “menos es más”, y es que la influencer siempre se decanta por las opciones más básicas y que siempre acaban siendo un acierto total. Esta opción es de Bershka, y por solo 35,99€ lucirás espectacular en cualquier cena. Negro, básico, mini y con un detalle de pedrería en el pecho que lo harán de lo más especial.

Por lo que parece, Violeta y Melyssa Pinto tienen gustos parecidos. Y es que ambas han compartido en sus redes sociales sus looks con este espectacular vestido fruncido de Mango. Algo sencillo pero a la vez muy elegante. Y es que el detalle de la flor en el cuello hace que sea un vestido ideal para estas navidades. ¡Y por tan solo 35,99€!

Dentro del mismo rango de precios, Rocio Osorno nos deja con esta otra opción de Bershka. Más colorida, pero a la vez sencilla, un vestido mini rojo, de manga larga y drapeado con brillo será la opción perfecta para ir sencillamente glamourosa. Una opción perfecta para aquellas que les gusta presumir pero a la vez sentirse cómodas y calentitas.

Pero para aquellas que quieren arrasar e ir dejando huella por donde pasa, sin duda estas dos opciones van a ser sus preferidas. Y es que Paula Echevarría ha escogido este vestido de lentejuelas de H&M para sentirse como auténtica reina sin dejar a un lado la comodidad. Una elección perfecta para dejar sin palabras en una salida con amigos por 49,99€.

Aunque si lo que te gusta es no pasar desapercibida, esta opción de María Fernandez-Rubies te volverá loca. La influencer acaparó todas las miradas en el último evento de GHD, donde presumió de barriguita con este outfit de lo más estiloso. Un vestido corto rojo de cuello redondo y plagado de lentejuelas te hará brillar allá por donde vayas. Si te has enamorado de este look, te avisamos de que es difícil de encontrar ya que el la página web de Zara ¡está arrasando!