La Banda de Música "La Lira" de Toro ha honrado un año más a la patrona de los músicos, Santa Cecilia, con un concierto muy especial ofrecido en el Teatro Latorre. Por primera vez, el nuevo responsable de La Lira, Jairo del Río, dirigió a los músicos en el tradicional concierto de Santa Cecilia, que suscitó una gran expectación.

El público abarrotó el Teatro Latorre para disfrutar de un concierto inolvidable, sobre todo, para Del Río que debutaba como director, después de ser seleccionado para ocupar el cargo en el proceso convocado por la asociación de la Banda "La Lira". Tras la interpretación de la primera obra elegida para el concierto, el pasodoble “Tercio de quites”, Del Río, natural de la localidad leonesa de La Bañeza, se dirigió al público congregado en el Teatro Latorre y agradeció la acogida de los músicos de "La Lira" y de la ciudad de Toro.

En cuanto al repertorio elegido para su primer concierto, el nuevo director reconoció que las obras seleccionadas forman parte de su trayectoria profesional y de su experiencia al frente de una agrupación musical. Así, sobre “Tercio de quites”, precisó que era una de las obras incluidas en las bases del proceso de selección de director de "La Lira", mientras que sobre “Bands around the world” precisó que fue la primera obra que dirigió al frente de una agrupación integrada por alrededor de 150 músicos.

Para su primer concierto, Del Río también eligió la obra "Pilatus mountain of dragons" y la compuesta por el músico toresano David Rivas, "Diego Pérez". En la presentación del repertorio, el director también confesó que "Mecano" ha formado parte de su vida y por este motivo, para su primer concierto en Toro, eligió una obra dedicada al mítico grupo del pop español. El concierto fue clausurado con la interpretación de "The legend of Maracaibo".

Durante el concierto, Del Río también presentó a los nuevos miembros de la Banda "La Lira", conformada en la actualidad por 68 músicos. Así, el director destacó la incorporación de Víctor López con el trombón, de Juan Parrado al bombardino y de Blanca Pereira al clarinete. A la gran familia de “La Lira” también se han sumado como percusionistas Blanca Velasco y Blanca Costillas.

El público vibró con un gran espectáculo en el que "La Lira" volvió a demostrar que es un referente musical en la ciudad y que su nuevo director afronta el reto con ilusión y con muchas ganas de sumar talento a la Banda.

Los actos organizados en Toro para honrar a Santa Cecilia proseguirán este sábado, 19 de noviembre, con el concierto que, a las 20.00 horas en el Teatro Latorre, ofrecerán "La Rondalla" de Toro y la agrupación de pulso y púa de Santorcaz.